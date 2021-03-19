Краплі від нежитю можуть бути небезпечні: лікар зробив попередження

У період застудних захворювань нежить з'являється навіть у практично здорових людей. Як тільки ніс закладається, людина одразу тягнеться за судинозвужувальними краплями. Однак часте використання крапель для носа може бути небезпечним.

Про це розповів київський хірург-отоларинголог, кандидат медичних наук Іван Гринько у коментарі для видання " Факти ".

Як розповів лікар, пацієнти часто зловживають такими краплями й в його практиці зустрічаються люди, які в місяць використовували до 12-13 флаконів в місяць. Вони купували баночку кожні два-три дні та постійно використовували.

"Якщо причина стійкого риніту алергія, то пацієнтом займається алерголог. Але часто при проблемах з носом і пазухами потрібна операція. Через те, що в ніс постійно потрапляють хімічні речовини, ушкоджується слизова, збільшується в обсязі, змінюється структура носових раковин", - пояснив Гринько.

Він додав, що пацієнти часто використовують краплі перед сном, оскільки нежить заважає їм нормально спати.

"Пацієнти на прийомі часто скаржаться, що не висипаються, якщо перед сном не закапають ніс. Багатьох, особливо страждають зайвою вагою, турбують хропіння і зупинка дихання уві сні – обструктивне апное. Людина страждає від постійної гіпоксії, погіршується робота головного мозку і нервової системи", - зазначив фахівець.