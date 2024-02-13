Капитан Нацгвардии "Кудрява" указала, как можно улучшить процесс мобилизации

Героиня этой программы служит в рядах Сил обороны с 2013 г., участвовала в обороне Рубежного, Северодонецка, Лисичанская, воевала на Бахмутском направлении, имеет опыт командира группы и заместителя командира минометной батареи.

Военнослужащая отмечает, что в сегодняшних условиях Украина не может обойтись без мобилизации, при этом отмечает, что необходимо постоянно совершенствовать техническую базу войска и подготовку солдат.

"Мобилизация однозначно нужна, мы сражаемся со страной, численно превосходящей нас в десятки раз и у которой мобилизационный ресурс гораздо больше. И если рационально мыслить, мы не можем победить эту войну только человеческими ресурсами. Это понятные, очевидные вещи. Мы должны совершенствовать нашу материально техническую базу, мы должны совершенствовать людей, имеющих разные навыки", - сказала она.

Кристина "Кудрява" также убеждена, что необходима информационная работа с населением, чтобы у людей было меньше сомнений в целесообразности их службы в армии. Она подчеркнула, что любая гражданская специальность может быть реализована в армии.

"Ты просто переходишь на военные рельсы. То есть ты занимаешься умеющей работой, но на военный мотив. Мы должны готовить людей к тому, что нужно защищать свой дом, свою семью, и давать им инструмент для того, чтобы они с меньшими. сомнениями заходить в подразделения. Вот это важно", - подчеркнула военнослужащая.

Также "Кудрява" предостерегает, что не должно быть историй, где мужчину "упаковали" сотрудники ЦТК и без подготовки отправили на фронт. Ведь такие явления не только негативно влияют на процесс мобилизации, но и враг использует их в своих ИПСО против Украины. Кристина "Кудрява" настаивает на том, что необходимо ответственно относиться к подготовке мобилизованных.

"Все мобилизованные военные, прошедшие мою бригаду, прошли курс переподготовки. Они провели три месяца на полигоне с боевыми подразделениями, боевыми инструкторами до попадания в реальные боевые действия. Понимание того, что так должно быть и так происходит, должно вкладываться всем у головы. А не резонансные "видосики из тиктока", как там кого-то упаковывают", - подчеркнула она.

Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

Законопроект предусматривает, в частности, освобождение от службы людей с инвалидностью всех групп, уменьшение призывного возраста до 25 лет и возможность обновления данных в электронном кабинете военнообязанного или ЦНАП.