Каньон Дьявола: где находится магическое место силы харатктерников и почему его должны увидеть все

Где находится каньон Дьявола

В самом сердце Николаевской области, возле села Актовое, природа вырезала один из самых впечатляющих ландшафтов Украины - Актовский каньон. Это место, где время, вода и ветер создали грандиозную каменную симфонию - глубокое ущелье, известное также как "Каньон Дьявола".

Каньон прорезает река Мертвовод, а его глубина достигает более 50 метров. Гранитные скалы, поросшие редкими растениями, мощные валуны, как застывшие волны древнего моря, и живописное русло реки создают уникальную мозаику природных контрастов.

Актовский каньон, на переднем плане - река Мертвовод (фото: Википедия)

История каньона и легенды

Этот комплекс - не просто геологический памятник. Это целый мир: Актовский каньон, Трикратовский лес-лабиринт и нетронутые воды Мертвовода формируют природную экосистему, которая захватывает с первого взгляда.

Свет восхода, касаясь верхушек скал, окрашивает их в мягкий персиковый цвет, превращая каньон в сказочный пейзаж.

С давних времен река Мертвовод была не только водной артерией, но и дорогой в потусторонний мир. Древние скифы сплавляли по ней тела умерших правителей, отдавая их в руки вечности.

Актовский каньон (фото: Википедия)

По казацким преданиям, характерники знали потайные места силы в Актовском каньоне и именно здесь овладевали сверхчеловеческими способностями.

Говорят, что в гранитных скалах скрыты загадочные капсулы, где воины могли становиться зверями. А еще говорят: если внимательно присмотреться, можно увидеть тени казаков или турецких воинов - призраков, которые блуждают по ущелью.

Ведь именно на этих землях шли ожесточенные битвы, и скалы каньона до сих пор хранят голоса истории - как оберег, как воспоминание, как вечное пристанище беспокойных душ.

Актовский каньон давно стал магнитом для искателей приключений: фотографов, скалолазов, экстремалов и всех, кто стремится к слиянию с первозданной природой.

Каньон и долина Дьявола (фото: Википедия)

Как возник каньон Дьявола

Этот каньон - один из древнейших участков суши в Европе, который был сформирован из вулканической породы.

По словам ученых, примерно 60 миллионов лет назад на этом месте было море. Долина возникла благодаря разлому большого гранитного щита и возраст скальной породы насчитывает более четырех миллиардов лет.

Местные называют этот каньон Малым Крымом, поскольку гранитно-базальтовые скалы напоминают крымские.

И хотя масштабы его меньше, чем у Гранд-Каньона, по красоте он не уступает самым известным ущельям мира.

Актовский каньон возле села Актовое (фото: Википедия)

Сегодня эта уникальная территория охраняется в составе национального природного парка "Бугский Гард". Она является частью природного и духовного наследия Украины, которое стоит беречь - не только для себя, но и для следующих поколений.

Интересные факты о каньоне Дьявола

Находится в кристаллическом щите на старейшем в Европе клочке суши вблизи села Актово

Рядом есть еще два каньона - Арбузинский и Петропавловский

Каньон - это скопление гранитных валунов и скал, достигающих 50 метров высотой, и размещены на площади около 250 га

Древние греки этот каньон называли "Эксампей", что означает "мертвая вода" - в реке Мертвовод настолько высокое содержание сероводорода, что он убивает все живое в воде

Зимой Мертвовод замерзает, а скалы покрывает иней, который создает невероятную картину

Весной в каньоне зацветают горные тюльпаны, которые увидеть в Украине почти невозможно

Каньон Дьявола (фото: Википедия)