Кандидати в мери Києва влаштували розборки у прямому ефірі: відео перепалки

Кандидати в мери Києва Борислав Береза і Єгор Фірсов поскандалили під час телевізійної передачі та обмінялися докорами та образами. Причому у прямому ефірі прозвучали також грубі вирази.

Словесна перепалка політиків сталася у програмі "Всьо по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV".

Конфлікт спалахнув після того, як екс-нардеп і колишній т.в.о. голови Держекоінспекції України Фірсов у спічі назвав свого опонента Розенблатом.

Береза різко відреагував на таке порівняння зі своїм тезкою Бориславом Розенблатом - колишнім народним депутатом, фігурантом гучної корупційної "бурштинової справи".

"Пане Євгене! Ви гі*но, чи що? Ви як гі*но поводитесь, їй-богу! Ви ведете себе як гі*но, і це не вперше!" - обурився кандидат у мери від "ЕкоПартії", колишній нардеп, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Потім політики почали сперечатися і перебивати один одного, і Фірсов з "Екологічної альтернативи" запевнив, що просто випадково переплутав прізвище Берези - мовляв, Борислав просто асоціюється у нього саме з Розенблатом.

Таке пояснення не задовольнило Березу, і він у помсту назвав Фірсова Соболєвим (громадський діяч і колишній журналіст, екс-нардеп і головний "люстратор").

Подібний випад із прізвищем свого тезки Євген сприйняв спокійно і заявив, що з цим "немає жодних проблем!"

Між претендентами на крісло київського міського голови знову спалахнули суперечки, лунали закиди, заклики заспокоїтися та пропозиції "попити водички".

Відео: Борислав Береза та Єгор Фірсов поскандалили в прямому ефірі

Раніше повідомлялося, що під Вінницею побилися кандидати в депутати, і бійка закінчилася розбитою головою та стріляниною.

Нагадаємо, перед цим Володимир В'ятрович зчепився з Євгеном Червоненком в прямому ефірі, й політики сильно посварилися.