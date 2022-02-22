Канал "Україна 24" побив власні рекорди за весь час свого існування

Рекордна частка телеканалу склала 4,59% за аудиторією 18+ по всій Україні. У великих містах 50 тис.+ показник частки сягнув 4,92% (ауд. 18+)

Інформаційно-аналітичний телеканал посів 6-те місце за добу серед усіх каналів (18+ та 18+50+).



Програми "Україна 24" перевершили власні показники частки та стали лідерами у слоті серед конкурентів.



Проект "Чергові по країні" досягнув рейтингу програми - 1,48% (18+ вся Україна). По Києву (18+) рекордна частка - 6,01%, рейтинг - 2,15%.



Програма "Час Голованова" посіла третє місце серед усіх каналів після кінопоказу, обігнавши "1+1", "Інтер" та "СТБ". Рекордна частка проекту - 7,03%, рейтинг - 2,38% (18+ вся Україна)



Успішні показники також отримав проект "Хард з Влащенко". Частка - 10,44%(18+ вся Україна), 13,58% (18+ Київ), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг програм - 1,18% у великих містах (18+ 50+). Шоу посіло друге місце серед усіх національних каналів одразу після телеканалу "Україна". Прямий ефір після опівночі у слоті 00:00-03:00 вийшов на першу сходинку серед всіх національних каналів за усіма аудиторіями.