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Не для камер. Скандал в Буковеле получил неожиданный финал

Коллаж РБК-Украина: "мужик в халате" из Буковеля извинился перед боевым медиком
Автор: Владимир Костырин

Грубо нахамивший боевому медику в Буковеле мужчина после громкого скандала из-за своей вопиющей выходки подшофе на видео принес извинения. "Мужик в халате", очевидно, учел широкий резонанс и шквал гневных комментариев украинцев, сделал выводы и пошел на попятную.

Как завершилась эта скандальная история - читайте в материале ниже.

Идентифицированный как бизнесмен из Черкасс Александр Фатула во время беседы с боевым медиком, которого несколько часов назад, попивая пиво, "послал в Бахмут", обзывал "лошарой", побратимом украинского защитника и полицейскими, заявил о раскаянии.

Во время беседы мужчин жена "мужика в халате", как окрестили грубияна пользователи сети, психолог и женский тренер Юлия Фатула пыталась вмешиваться в общение со своими "ремарками", однако ее попросили не перебивать... и пани вышла на балкон, дав возможность супругу произнести свой "спич" с извинениями.

Мужчина, нахамивший боевому медику в Буковеле, принялся извиняться за выходку (фото: скриншот с видео)

Стоит отметить, что предприниматель, сменивший халат на спортивную одежду, не сразу изменил свой тон, и принялся было "полу-агрессивно" оправдываться. Мол, хотел сразу принести извинения, однако вспыхнувший скандал этому якобы помешал, и вообще конфликт зашел очень далеко, последовало обращение в полицию.

Когда пана Александра попросили извиниться за свое грубиянство искренне, а "не для камер", мужчина с рукой у сердца заявил, что не хотел никого обидеть, а тем более украинских защитников.

Александр Фатула заверил, что никого не хотел обидеть (фото: скриншот с видео)

"Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ за то, что я сказал о Бахмуте. Александр, извини за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных", - рассказал он.

Посмотрите сами, как все это выглядело:

Видео: нахамивший боевому медику в Буковеле мужчина принес извинения за поведение

В свою очередь, украинский защитник сказал, что прощает пана Александра. Ему с супругой пожелали благополучия, а также изучать родной язык.

В итоге мужчины пожали друг другу руки, затем их вместе запечатлела на фото жена бизнесмена пани Юлия. Она выложила снимок в stories в Instagram, подписав кадр, что обе стороны уже разрешили конфликтную ситуацию...

Фото: скриншот со страницы в Instagram Юлии Фатулы

...кстати, эта ее публикация появилась после шквала постов в сети, в которых женщина обвиняла боевого медика, на которого напал ее муж, во всевозможных провокациях, в том числе аргументируя "языковой" составляющей.

Добавим, ранее мы подробно рассказывали, что известно о супругах-грубиянах, отдыхающих в Буковеле, где проходил реабилитацию боевой медик, и что именно рассказывала инстаграмный психолог пани Юлия о данном инциденте.

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