Каменських помітили з іншим чоловіком і без кільця: усі подробиці

У мережі з'явилися неоднозначні коментарі до світлини
Настя Каменських і Олексій Завгородній (Позитив) опублікували спільний знімок, на якому популярний виконавець, учасник дуету "Время и Стекло" був помічений в піджаку співачки. Крім того, користувачі помітили, що артистка на знімку зображена без обручки. Знімок, на якому Каменських з'явилася з іншим чоловіком, опублікований на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.
Масла у вогонь співачка додала сама, зробивши в підписі до світлини комплімент Олексію Завгороднєму:
"Льошка, ти красавчик", - написала Каменських.
На що артист відправив їй різнокольорові сердечка.
Каменських без кільця обмінялася люб'язностями з іншим чоловіком – всі подробиці (скріншот: instagram.com/kamenskux)
На знімку зображений Позитив, який надів на себе піджак Насті Каменських, а також сама артистка.
Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (фото: instagram.com/kamenskux)
В коментарях шанувальники стали висловлювати своє невдоволення з приводу спільного проведення часу Каменських і Завгороднього. Деякі стали обговорювати зовнішній вигляд зірок:
Найбільше інтерес фанатів привернуло те, що артистка не наділа обручку, яка символізує шлюб з Олексієм Потапенко:
Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (фрагмент: instagram.com/kamenskux)
Хтось в коментарях став просити артистку пробачити свого новоспеченого чоловіка. А деякі стали питати, чи знову Каменських зраджує своєму чоловікові.
Каменських без кільця помітили з іншим чоловіком – всі подробиці (скріншоти: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Каменських чесно зізналася, без чого не може жити.
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