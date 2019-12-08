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Каменських та Полякова злилися в пристрасному поцілунку (відео)

STYLERПерсони    08.12.2019 - 09:04
Каменських та Полякова злилися в пристрасному поцілунку (відео)
Настя Каменських і Оля Полякова поцілувалися (фото: Кадр з відео)

Настя Каменських і Оля Полякова дуже оригінально провели прямий ефір

Оля Полякова і Настя Каменських поцілувалися в прямому ефірі трансляції популярного шоу X-Фактор 10. На шоу співачки прийшли в сукнях червоного кольору. В Каменських колір волосся збігався з кольором вбрання. Більшість глядачів подумали, що артистки просто не змогли домовитися і не захотіли поступатися одна одній, адже вони давно конкурують між собою. Але все виявилося зовсім інакше.

Цікаво, що дівчата тут же пояснили, що так вони показують, наскільки пристрасним буде шоу. Правда, за час ефіру, Оля і Настя те й діло "підколювали" один одного з приводу способу.

Зазначимо, що 7 грудня пройшов другий ефір популярного шоу. Цього разу тема ефіру була ретро-музика – 90-е і 00-е. Учасники виконали світові хіти, які у всіх на слуху.

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Опубліковано Ікс-Фактор (The X Factor Ukraine) Субота, 7 грудня 2019 р.

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