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Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (видео)

STYLERПерсоны    08.12.2019 - 09:04
Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе (видео)
Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались (фото: Кадр из видео)

Настя Каменских и Оля Полякова очень оригинально провели прямой эфир

Оля Полякова и Настя Каменских поцеловались в прямом эфире трансляции популярного шоу X-Фактор 10. На шоу певицы пришли в платьях красного цвета. У Каменских цвет волос совпадал с цветом наряда. Большинство зрителей подумали, что артистки просто не смогли договориться и не захотели уступать друг другу, ведь они давно конкурируют между собой. Но все оказалось совсем иначе.

Интересно, что девушки тут же объяснили, что так они показывают, насколько страстным будет шоу. Правда, за время эфира, Оля и Настя то и дело "подкалывали" друг друга по поводу образа.

Отметим, что 7 декабря прошел второй эфир популярного шоу. В этот раз тема эфира была ретро-музыка – 90-е и 00-е. Участники исполнили мировые хиты, которые у всех на слуху.

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Опубліковано Ікс-Фактор (The X Factor Ukraine) Субота, 7 грудня 2019 р.

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