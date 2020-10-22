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На Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу: попіл викидається на 10 кілометрів

Автор: Людмила Жукова

На Камчатці почалося виверження вулкана

На Камчатському півострові 21 жовтня почав вивергатися вулкан Безіменний. Викид попелу склав 10 кілометрів. Вибух стався пізно ввечері. На щастя, найближчий населений пункт знаходиться в 40 кілометрах від вулкана. Як повідомляє ТАСС, оскільки вулкан в даний час частково закритий хмарністю, більш точна оцінка масштабу виверження з'явиться тільки з появою супутникових даних.

Зазначимо, що для вчених виверження не стало сюрпризом, фахівці вже прогнозували це явище на початку місяця.

Висота вулкана Безіменного сягає трьох кілометрів, він розташований в центральній частині Ключевської групи вулканів. Найближчий населений пункт - селище Ключі в 40 кілометрах. Попереднє виверження сталося 15 березня 2019 року.

На кадрах відео можна побачити, як величезний стовп попелу підіймається з вулкана.

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До речі, свіжий вулканічний попіл небезпечний, через те, що складається з дрібних і тонких гострокутних уламків порід і вулканічного скла, на поверхні дрібних часток попелу утримується електростатичний заряд, а також крапельки води і корозійних кислот. У зв'язку з цим при пеплопадах повітря помітно електризується, це може призвести до виходу з ладу електроприладів.

На Камчатці прокинувся вулкан

Тепер на Камчатці одночасно вивергаються два сусідніх вулкани – Ключевський і Безіменний.

Як ми раніше писали, на Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару.

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