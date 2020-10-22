На Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу: попіл викидається на 10 кілометрів

На Камчатському півострові 21 жовтня почав вивергатися вулкан Безіменний. Викид попелу склав 10 кілометрів. Вибух стався пізно ввечері. На щастя, найближчий населений пункт знаходиться в 40 кілометрах від вулкана. Як повідомляє ТАСС, оскільки вулкан в даний час частково закритий хмарністю, більш точна оцінка масштабу виверження з'явиться тільки з появою супутникових даних.

Зазначимо, що для вчених виверження не стало сюрпризом, фахівці вже прогнозували це явище на початку місяця.

Висота вулкана Безіменного сягає трьох кілометрів, він розташований в центральній частині Ключевської групи вулканів. Найближчий населений пункт - селище Ключі в 40 кілометрах. Попереднє виверження сталося 15 березня 2019 року.

На кадрах відео можна побачити, як величезний стовп попелу підіймається з вулкана.

До речі, свіжий вулканічний попіл небезпечний, через те, що складається з дрібних і тонких гострокутних уламків порід і вулканічного скла, на поверхні дрібних часток попелу утримується електростатичний заряд, а також крапельки води і корозійних кислот. У зв'язку з цим при пеплопадах повітря помітно електризується, це може призвести до виходу з ладу електроприладів.

На Камчатці прокинувся вулкан

Тепер на Камчатці одночасно вивергаються два сусідніх вулкани – Ключевський і Безіменний.

Як ми раніше писали, на Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару.