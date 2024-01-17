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Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото)

Среда 17 января 2024 09:31
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Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото) Камалия с бывшим мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Камалия, которая в прошлом году объявила о своем разводе с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, засветилась вместе с экс-любимым на торжественном мероприятии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Камалия провела время с бывшим

Так, артистка и бизнесмен посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.

Соответствующим видео звезда поделилась в своих соцсетях.

"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!", - подписала кадры исполнительница.

Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото)Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото)Камалия засветилась в компании бывшего мужа: где провели время экс-супруги (фото)

Камалия посетила вместе с бывшим пришла на торжественное мероприятие (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Вероятно, для Камалии и Мохаммада это было партнерское мероприятие.

Напомним, звезда объявила о разводе после 20 лет супружеской жизни в апреле прошлого года.

Что стало причиной разрыва с мужем - она не уточняла, лишь отметила, что теперь между ними только партнерские и родительские отношения.

Ранее украинская TikTok-звезда поделилась радостным известием о беременности.

Также Леся Никитюк заинтриговала неожиданным признанием.

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Камалия звезды шоу-бизнеса