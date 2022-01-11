Флурона: симптоми, як захиститися і що робити при захворюванні

Одночасне зараження COVID-19 і грипом отримало назву "флурона" і вже перелякало Інтернет, хоча це не справжній медичний термін і не новий варіант коронавірусу, та й зафіксована така коінфекція - зараження однієї клітини різними видами вірусів - не вчора. Медики висловилися про симптоми, профілактику і пояснили, що потрібно робити при захворюванні.

За даними Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC), дослідники досі вивчають, наскільки поширені випадки одночасного зараження на ковід і грип, або наскільки вони можуть бути серйозними.

За словами доктора медичних наук, професора інфекційних захворювань і профілактичної медицини в медичній школі Університету Вандербільта Вільяма Шаффнера, на цей час немає достатніх доказів для визначення, чи є воно більш небезпечним, ніж наявність будь-якого захворювання окремо.

Проте лікарі уважно вивчають випадки флурони, побоюючись важких наслідків, адже обидва віруси вражають дихальні шляхи й обидва можуть призводити до ускладнень.

Як визначити, чи є у вас флурона

За даними CDC, оскільки симптоми грипу та COVID-19 дуже схожі, неможливо визначити, чи є у вас один, інший або обидва захворювання, ґрунтуючись тільки на симптомах. Це означає, що єдиний спосіб дізнатися, чи є у вас і коронавірус і грип, - це пройти тестування на кожен з них, зазначив доктор Шаффнер.

Як короткий огляд CDC повідомляє, що перехрещувані симптоми як COVID-19, так і грипу включають:

Лихоманка та озноб

Утома

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Хворе горло

М'язовий біль і ломота в тілі

Головний біль

Блювота і діарея

Зміна або втрата смаку або запаху (хоча це частіше зустрічається при COVID-19)

Наразі немає офіційних рекомендацій щодо того, коли хтось повинен проходити тестування на COVID-19 і грип одночасно, розповіла доктор Аніта Гупта, ад'юнкт-професор медицини інтенсивної терапії та анестезіології в медичній школі Університету Джона Хопкінса.

Так, вона рекомендує, якщо ви відчуваєте симптоми COVID-19 або грипу, зв'язатися зі своїм лікуючим (сімейним) лікарем, який потім зможе визначити найкращий курс дій для вас і вашої унікальної ситуації зі здоров'ям.

Крім того, якщо ви стурбовані коінфекцією, слід пройти тестування, додала Гупта.

Що робити, якщо у вас флурона

Якщо у вас позитивний результат тесту на COVID-19 і грип, ви повинні негайно ізолювати себе, щоб запобігти поширенню вірусів серед інших. Потім вам слід звернутися до свого лікаря телефоном або в чатах.

На щастя, існують варіанти лікування як для COVID-19, так і для грипу, але які варіанти вибере лікар, залежатиме від вашої конкретної ситуації, зазначила Гупта.

Наприклад, якщо ви схильні до високого ризику ускладнень від COVID-19 або грипу, ваш особистий лікар може призначити вам одне або кілька противірусних препаратів.

Нині для лікування грипу схвалені чотири противірусних препарату, найбільш поширеним з яких є Таміфлю, і два для лікування COVID-19 - Паксловід і Молнупіравір. Доктор Гупта наголошує, що досліджень безпеки одночасного прийому противірусних препаратів проти грипу і COVID-19 не проводили.

Як захистити себе від коінфекції

За словами доктора Шаффнера, в першу чергу вам слід зробити щеплення від грипу і пройти повний курс вакцинації від COVID-19. Ті, хто має право на бустер, також повинні його отримати.

Якщо ви ще не щеплені від грипу та коронавірусу, CDC схвалює робити обидві вакцини одночасно. Дані про минулі вакцинації вказують на те, що побічні ефекти однакові, незалежно від того, чи робляться щеплення окремо або разом.

Але захисні заходи не обмежуються вакцинами.

"Найкращий спосіб запобігти все це - просто продовжувати мити руки, носити маски і дотримуватися соціальної дистанції", - зазначила доктор Гупта.