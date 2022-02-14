Українські зірки до Дня закоханих зробили відверті зізнання про кохання: "іноді матриця дає збій"

Кожен з них відповів на питання: що для вас поняття "любов"? Ви вважаєте, що є одна любов на все життя або може бути інакше?

Аня Добриднєва, співачка, екс-учасниця групи" Пара Нормальних " і телеведуча:

"Справжня любов дає свободу і щастя. Вона робить нас добрішими, красивішими і благороднішими. А світ робить досконалішим і яскравішим. Я вірю в спорідненість душ! Це коли ти відчуваєш затишок і спокій поруч з людиною. Коли ти все про нього знаєш і розумієш, але він для тебе найпрекрасніша загадка у Всесвіті.

Я думаю, що любов може бути на все життя. Справжня любов міцніє з роками. Неможливо віддано любити людину кілька років і розлюбити раптово в середу о 7:30 ранку. Так не буває. Ось закоханість - це пастка. Вона може закінчитися, коли випаровується пристрасть. І ти в середу о 7:30 ранку раптом починаєш бачити недоліки людини.

Я знаю, що моя споріднена душа десь бродить, слухає мої улюблені пісні, перечитує книги, які мені подобаються, так само сміється над дивними жартами і поняття не має, хто я і де я. Нам просто треба скоріше знайти один одного і заспокоїтися".

Аня Добриднєва (фото: прес-служба)

Julik, шоумен:

"Для мене кохання, це в першу чергу прояв уваги та якась внутрішня синергія. Тут важко описати будь-якими словами, тут головне відчувати і розуміти, що ця людина, яка є коханою, буде поруч з тобою найщасливішою.

Я вважаю, що кохати і бути коханим можна все життя, головне знайти баланс і не створювати з домашніх, рутинних проблем справжні скандали. Адже це, часто руйнує багато пар. Треба вміти домовлятись, взаємодопомагати та просто кайфувати від життя".

Julik (фото: прес-служба)

ТО-МА, співачка:

"Вважаю що таке може трапитися або принаймні хочу в це вірити. Але я реаліст, і розумію, що ми всі дорослішаємо, змінюємося і тому те, що нам подобалося і було важливо в людині в юному віці, замінюється пізніше на інші відчуття і якості.

Тому для мене на даному етапі мого життя це більше про повагу, довіру, взаємні інтереси і захоплення. Ще, для мене є багато варіантів слова любов, зазвичай це комплекс емоцій і відчуттів. І в залежності від ситуації, об'єкта любові, вашого життєвого досвіду вони змінюються. Я точно можу сказати, що вірю в неї".

ТО-МА (фото: прес-служба)

MamaRika, співачка:

"На даний момент для мене "любов" - це означає "віддавати себе". Віддавати свій час, віддавати свою любов, моментами навіть жертвуючи собою. Враховуючи останні події мого життя (MamaRika на початку серпня народила первістка. - Ред.), я живу з метою зробити щасливими моїх близьких. Тому любов - це робити інших щасливими.

Що стосовно однієї любові на все життя... Звичайно ж, може бути й інакше. Не всім щастить зустріти відразу ту саму людину і зв'язати з нею все своє життя. І це нормально. Іноді потрібно пройти ряд перешкод і випробувань на своєму шляху. В цьому немає нічого поганого.

Головне, щоб в результаті таки знайшлася та людина, з якою буде добре, спокійно і відчуття вашої взаємної любові буде максимальним".

MamaRika (фото: прес-служба)

Ассія Ахат, співачка:

"Через більш ніж 20 років щасливого шлюбу, можу сміливо сказати, що любов - це повага і довіра. На цих двох простих істинах і ґрунтується сім'я. Взаємна повага і підтримка надихають і дають крила, а довіра дарує кожному партнеру особистий простір і повітря, для того б рости і розвиватися.

Любов не в постійному контролі і знаходженні поруч 24/7 - вона в турботі один про одного, підтримки, коли складно і умінні вчасно промовчати, коли хочеться висловитися в гніві.

Але любов не тільки в фундаментальних речах, а й в дрібницях - усмішці вранці, чашці кави, коли він допізна сидить у своєму кабінеті, в ніжному поцілунку в скроню... Ну і, звичайно ж, любов в наших синах, які виросли справжніми чоловіками!

Дуже важливо знайти ту саму людину. Добре, коли ви зустрічаєтеся в юному віці і йдете все життя рука об руку, але частіше адже буває навпаки - матриця дає збій і з'являються якісь відволікаючі і заважаючі фактори. Я вважаю, що великої любові гідна кожна людина і бажаю всім знайти її і пронести крізь роки до самого кінця!"

Ассія Ахат (фото: прес-служба)

KAMALIYA, співачка:

"Любов - це головний "мотиватор"! Завдяки їй можна подолати страх, невпевненість, умовності... Це те, що робить краще, надихає на нові досягнення і розвиток, дає життя!"

KAMALIYA (фото: прес-служба)

М'ята, співачка:

"Для мене Кохання - це почуття щастя, легкості, захисту. Кохання - Це повага один до одного і розуміння, без цих складових кохання не можливе. Якщо всі ці складові поєднуються, то кохання, вірю може бути на все життя єдине. А взагалі, я вірю, що справжнє кохання благословляється і створюється Богом".

М'ята (фото: прес-служба)

NIKITA LOMAKIN, співак і автор пісень:

"Я вважаю, що любов - це складний механізм, що вимагає прокачування, розвитку, підживлення, ясного розуму, інтуїції, мудрості... Упевнений, щоб така "машина" працювала якомога довше, потрібно працювати і вкладати у відносини, як і в бізнес, в дитину або у власний розвиток.

Тоді, можливо, вогник ніколи не згасне - і стане для тебе домівкою, а також - місцем порятунку від хаосу, несправедливості, зла, з яким ми стикаємося щодня".

NIKITA LOMAKIN (фото: прес-служба)