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Kalush Orchestra записали новую песню с The Rasmus об Украине: смотрите видео

Kalush Orchestra записал песню с рок-группой The Rasmus (фото: instagram.com/kalush.official)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra, победители Евровидение 2022, анонсировала выход новой песни об Украине, которую исполнители записали в дуэте с финской рок-группой The Rasmus.

Об этом артисты сообщили в своем Instagram .

"Йо, братва! Ну что, ждали новый трек?" Такими словами группа начала анонс.

В сообщении говорится, что релиз долгожданной коллаборации с The Rasmus состоится уже в эту пятницу, то есть 21 октября в 12:00 на YouTube Kalush Orchestra.

Однако не только этой новостью группа решила порадовать фанов. Kalush Orchestra и The Rasmus разыгрывают телефонный разговор со слушателями.

"Делитесь этим видео, тегайте @therasmusofficial и @kalush.official и мы выберем того, кому повезет пообщаться с нами лично по телефону", - говорится в сообщении.

К тому же исполнители поделились частью видео в песне "In the shadows of Ukraine".

Напомним, что рок-группа The Rasmus представляла Финляндию на Евровидении-2022 в Турине. Тогда они сдружились с Kalush Orchestra, выразили Украине поддержку, а еще спели известную на весь мир "Stefania".

"Мы хотим после войны вернуться в Украину с концертом, обнять вас и отлично провести время. Верим, что это будет скоро", - сказали The Rasmus.

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