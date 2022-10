Kalush Orchestra записали новую песню с The Rasmus об Украине: смотрите видео

"Йо, братва! Ну что, ждали новый трек?" Такими словами группа начала анонс.

В сообщении говорится, что релиз долгожданной коллаборации с The Rasmus состоится уже в эту пятницу, то есть 21 октября в 12:00 на YouTube Kalush Orchestra.

Однако не только этой новостью группа решила порадовать фанов. Kalush Orchestra и The Rasmus разыгрывают телефонный разговор со слушателями.

"Делитесь этим видео, тегайте @therasmusofficial и @kalush.official и мы выберем того, кому повезет пообщаться с нами лично по телефону", - говорится в сообщении.

К тому же исполнители поделились частью видео в песне "In the shadows of Ukraine".

Напомним, что рок-группа The Rasmus представляла Финляндию на Евровидении-2022 в Турине. Тогда они сдружились с Kalush Orchestra, выразили Украине поддержку, а еще спели известную на весь мир "Stefania".

"Мы хотим после войны вернуться в Украину с концертом, обнять вас и отлично провести время. Верим, что это будет скоро", - сказали The Rasmus.