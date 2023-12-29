Календарь церковных праздников на январь 2024: важные даты по-новому

В сентябре Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, поэтому даты некоторых праздников "сдвинулись" на 13 дней назад. Например, Рождество Христово было 7 января, а теперь - 25 декабря.
РБК-Украина (проект Styler) публикует новый календарь церковных праздников в январе 2024 года.
Христиане западного обряда, то есть римо-католики, празднуют Рождество 25 декабря. Вы будете удивлены, однако и православные, и католики, и греко-католики отмечают Рождество в один день, но по разным календарям.
На Западе преимущественно по григорианскому, а вот в Украине действовал юлианский.
Почему произошло такое деление? В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь предложил свой календарь вместо предыдущего римского.
Однако в нем недостаток заключался в том, что древние римляне ошиблись со временем, за которое Земля совершает оборот вокруг Солнца. Таким образом, по юлианскому календарю каждые 400 лет добавляется 3 дня, из-за чего календарь "отстает".
Взамен юлианскому разработали григорианский календарь в 1582 году. Однако на украинских землях он распространился не сразу. Тогда определенная часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой, там григорианский календарь прижился.
Но те регионы, которые позже оккупировала Российская империя, все равно придерживались юлианского календаря.
В 1918 году произошла революция, и Украинская Народная Республика перешла на григорианский, то есть новый календарь. Он официально начал действовать с 16 февраля, этот день стали считать 1 марта.
Большевики ввели новый календарь. Однако церковь отказалась.
Выходит, что люди жили по григорианскому календарю, а церковь - по юлианскому. Так появились понятия новый и старый стиль соответственно. Разница между ними составляла 13 дней.
С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский.
Если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.
Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный изо всех.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад.
Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.
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