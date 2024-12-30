Календарь праздников и выходных дней на январь 2025 года: все важные и интересные даты

Выходные и рабочие дни в январе 2025 года

Дополнительных выходных дней в январе не будет - в связи с тем, что продлен режим военного положения, а по закону во время такого периода все праздничные дни и дополнительные выходные временно отменены.

В январе 31 день, из которых 23 дня будут рабочими, а 8 - выходными.

Рабочие дни: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января

Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января.

Праздники и памятные дни в январе

1 января - Новый год

2 января - Всемирный день интроверта

4 января - Всемирный день азбуки Брайля

6 января - Крещение Господне (Богоявление)

6 января - Сочельник (старый стиль)

6 января - Всемирный день детей-сирот войны

7 января - Рождество Христово (старый стиль)

7 января - Международный день программистов

9 января - Международный день хореографа

10 января - Всемирный день метро

11 января - Всемирный день "спасибо"

12 января - День украинского политзаключенного

12 января - Всемирный день дочери

14 января - Новый год (старый стиль)

16 января - День памяти Киборгов

19 января - Крещение Господне (Богоявление по старому стилю)

20 января - День Автономной Республики Крым

20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов

21 января - Международный день объятий

22 января - День Соборности и Свободы Украины

24 января - День внешней разведки Украины

24 января - Международный день образования

26 января - Всемирный день таможни

26 января - Всемирный день таможни

26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Всемирный день экологического образования

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День утверждения Государственного флага Украины

28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны

28 января - Международный день защиты персональных данных

29 января - День памяти героев Крут

29 января - День работника пожарной охраны

30 января - День специалиста военно-социального управления ВСУ

31 января - Международный день ювелира