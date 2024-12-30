Календарь праздников и выходных дней на январь 2025 года: все важные и интересные даты

В январе 2025 года украинцы, кроме ряда церковных рождественских праздников будут отмечать и другие, не менее важные даты и памятные дни. Например, именно в январе День Соборности, а также дни памяти жертв Холокоста и героической битвы под Крутами.
Какие важные даты будем отмечать в январе 2025 года, сколько будет рабочих и выходных дней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дополнительных выходных дней в январе не будет - в связи с тем, что продлен режим военного положения, а по закону во время такого периода все праздничные дни и дополнительные выходные временно отменены.
В январе 31 день, из которых 23 дня будут рабочими, а 8 - выходными.
Рабочие дни: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января
Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января.
1 января - Новый год
2 января - Всемирный день интроверта
4 января - Всемирный день азбуки Брайля
6 января - Крещение Господне (Богоявление)
6 января - Сочельник (старый стиль)
6 января - Всемирный день детей-сирот войны
7 января - Рождество Христово (старый стиль)
7 января - Международный день программистов
9 января - Международный день хореографа
10 января - Всемирный день метро
11 января - Всемирный день "спасибо"
12 января - День украинского политзаключенного
12 января - Всемирный день дочери
14 января - Новый год (старый стиль)
16 января - День памяти Киборгов
19 января - Крещение Господне (Богоявление по старому стилю)
20 января - День Автономной Республики Крым
20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
21 января - Международный день объятий
22 января - День Соборности и Свободы Украины
24 января - День внешней разведки Украины
24 января - Международный день образования
26 января - Всемирный день таможни
26 января - Всемирный день таможни
26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины
26 января - Всемирный день экологического образования
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января - День утверждения Государственного флага Украины
28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны
28 января - Международный день защиты персональных данных
29 января - День памяти героев Крут
29 января - День работника пожарной охраны
30 января - День специалиста военно-социального управления ВСУ
31 января - Международный день ювелира
Ранее мы писали о том, когда и как отмечать нужно Щедрый вечер и Маланку.
А еще рассказывали о том, что нужно знать о Хануке в 2024 году.
При написании материала использованы источники: Деловой язык, Бухучет, DayToday, Церковный календарь.