Календарь стрижек на октябрь 2024: когда можно и нельзя идти к парикмахеру

Когда стричь волосы в октябре по лунному календарю

Смело записывайтесь к парикмахеру на 1, 3, 6 или 8 октября. Эти дни будут благоприятными для стрижек и перемен. Новая прическа подарит вам радость, а также может подарить уверенность.

Если вы хотите перемен в жизни, в этом вам поможет стрижка 10 числа. А смена прически 11 октября поможет улучшить качество волос.

Также в список удачных дней для стрижек в октябре попали такие числа: 13, 14 и 16. В эти даты вы можете получить желаемый результат и настроиться на волну позитива.

17 октября, в день Полнолуния, стрижка принесет особую удачу. Также можно менять стиль 20, 21, 23 и 25 числа - эти дни тоже удачные.

Если вы не хотите, чтобы волосы быстро отрастали, стригите их 26 октября. А для улучшения настроения и просто небольших перемен, запишитесь к парикмахеру на 28, 29 или 31 число.

Удачные дни для стрижек в октябре (иллюстрация: Getty Images)

Неудачные дни для стрижки и окрашивания в октябре

Не стоит планировать смену имиджа на 2, 4 и 5 октября. Окрашивания и стрижки лучше перенести на другие даты, так как эти считаются неблагоприятными.

Кроме этого, 7 числа поход к парикмахеру может принести неудачи. Также не стоит планировать стрижку на 9, 12, 15 и 18 октября. Эти даты не подходят для перемен и могут разочаровать результатами работы мастера.

Если вы не хотите навлечь неудачи, от стрижек стоит оказаться и в эти числа: 19, 22, 24, 27 и 30 октября.

Худшие дни для окрашивания и стрижек (коллаж: РБК-Украина)

Когда красить волосы - лунный календарь на октябрь

1 и 2 октября смена цвета волос может приятно удивить результатом. А если вы готовы к кардинальным переменам и не боитесь ярких оттенков, планируйте поход к стилисту на 3 число.

4 октября лучше осветлять или тонировать волосы, 5 числа стоит отдать предпочтение более нейтральным цветам.

Самые удачные дни для окрашивания в октябре - 6, 8 и 10 числа. Эти даты отлично подходят для новых образов и причесок.

12 октября стоит краситься, если вы предпочитаете натуральные оттенки, 13 и 15 - если вы брюнетка, а 14 числа на тонирование стоит записываться блондинкам.

17 октября - удачный день для любых окрашиваний, Полнолуние поможет настроиться на успех и счастье. 19 числа стоит тонировать волосы в натуральные оттенки, а 20 можно решиться на смелые и яркие перемены.

Кроме этого, красить волосы можно 21, 23, 25, и 26 октября. Эти дни будут удачными, а также могут привлечь позитивную энергию.

28 числа можно тонироваться в блонд, а 29 - решайтесь на яркие и необычные окрашивания. Кроме этого, можно сменить имидж 31 октября.