Календарь событий и выходных на июль 2023: будем ли отдыхать на новый государственный праздник

Будет ли государственный праздник выходным

Праздник День Украинской Государственности, утвержденный Верховной Радой Украины в мае 2022 года, будет отмечаться 28 июля.

В этом году это пятница и согласно статье 73 Кодекса законов о труде этот день должен быть выходным. Однако из-за действия военного положения в стране, которое продлено до 18 августа, дополнительных выходных в июле 2023 не будет.

Сколько рабочих и выходных будет в июле

Всего в июле 31-й календарный день. Из них в этом году предполагается 10 выходных и 21 рабочий.

Исходными будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля.

Главные праздники июля 2023:

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских сил Украины

4 июля - День национальной полиции Украины

6 июля - Всемирный день поцелуя

7 июля - Ивана Купала , Всемирный день шоколада

, Всемирный день шоколада 9 июля - День рыбака

11 июля - Всемирный день народонаселения

12 июля - Всемирный день бортпроводника

16 июля - День бухгалтера Украины , День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности 19 июля - День тренера

20 июля - День шахмат в Украине

28 июля - День Украинской Государственности , День Крещения Киевской Руси-Украины, День системного администратора, День PR-специалиста

, День Крещения Киевской Руси-Украины, День системного администратора, День PR-специалиста 30 июля - День работника торговли

В июле мы отметим новый государственный праздник (фото: Getty Images)

Что известно о новом празднике

Праздник День Украинской Государственности был введен еще 24 августа 2021 года, во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Он установлен указом президента Владимира Зеленского, подписанным во время торжеств к годовщине.

Верховная рада в мае 2022 года утвердила законопроект, прошедший под №5864 и поддержанный 257 голосами.

Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более тысячелетней истории Украинского государства.

Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины в современную Украину.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы "не являются отдельным народом, а составной частью триединого русского народа".