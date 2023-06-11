Календарь событий и выходных на июль 2023: будем ли отдыхать на новый государственный праздник

В июле 2023 года украинцы отметят много интересных праздников, таких как профессиональные - День рыбака, День бухгалтера, религиозные - Ивана Купала и государственные - День Украинской Государственности.
Последний считается новым, ведь его официально внедрили только в прошлом году, однако он ни разу не праздновался должным образом, ведь в Украине идет война с российскими оккупантами.
Что известно о праздниках в июле, сколько выходных и рабочих дней предполагается - узнайте в материале Styler дальше.
Праздник День Украинской Государственности, утвержденный Верховной Радой Украины в мае 2022 года, будет отмечаться 28 июля.
В этом году это пятница и согласно статье 73 Кодекса законов о труде этот день должен быть выходным. Однако из-за действия военного положения в стране, которое продлено до 18 августа, дополнительных выходных в июле 2023 не будет.
Всего в июле 31-й календарный день. Из них в этом году предполагается 10 выходных и 21 рабочий.
Исходными будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля.
В июле мы отметим новый государственный праздник (фото: Getty Images)
Праздник День Украинской Государственности был введен еще 24 августа 2021 года, во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Он установлен указом президента Владимира Зеленского, подписанным во время торжеств к годовщине.
Верховная рада в мае 2022 года утвердила законопроект, прошедший под №5864 и поддержанный 257 голосами.
Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более тысячелетней истории Украинского государства.
Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины в современную Украину.
День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы "не являются отдельным народом, а составной частью триединого русского народа".
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