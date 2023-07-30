Календарь магнитных бурь на август: когда ждать самую сильную

Календарь магнитных бурь на август 2023

По прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5. Следующая буря наступит 20 августа и также продлится всего один день с таким же показателем К-индекса. В остальные даты августа эксперты прогнозируют слабые магнитные бури.

Также отметим, что бури с K-индексом 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше бывают крайне редко, они указывают на сильнейшую геомагнитную бурю.

Мощность магнитных бурь на август (скриншот)

На кого больше всего влияют магнитные бури

Наибольшее влияние испытывают метеочувствительные люди, а также пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

Во время магнитных бурь у этих категорий людей могут возникать головные боли, мигрени, ощущение слабости, а также обостряться болезни и нарушаться нормальные показатели давления и т. д.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь помогут следующие действия: