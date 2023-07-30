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Календарь магнитных бурь на август: когда ждать самую сильную

Когда ждать мощных магнитных бурь в августе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Это явление способно существенно ухудшать самочувствие некоторых людей. Именно поэтому в эти дни нужно больше заботиться о здоровье.

О том, когда ожидать магнитные бури в августе и как уберечься от их влияния - читайте в материале Styler.

Календарь магнитных бурь на август 2023

По прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5. Следующая буря наступит 20 августа и также продлится всего один день с таким же показателем К-индекса. В остальные даты августа эксперты прогнозируют слабые магнитные бури.

Также отметим, что бури с K-индексом 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше бывают крайне редко, они указывают на сильнейшую геомагнитную бурю.

Мощность магнитных бурь на август (скриншот)

На кого больше всего влияют магнитные бури

Наибольшее влияние испытывают метеочувствительные люди, а также пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

Во время магнитных бурь у этих категорий людей могут возникать головные боли, мигрени, ощущение слабости, а также обостряться болезни и нарушаться нормальные показатели давления и т. д.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь помогут следующие действия:

  • следует ежедневно прогуливаться на свежем воздухе по меньшей мере в течение часа
  • нужно отказаться от жирной, острой, соленой и сладкой пищи, также следует ограничить употребление алкоголя и курение
  • нормализуйте режим сна - ложитесь спать до 23:00 и спите не меньше 7 часов
  • сбалансируйте свой питьевой режим и не допускайте обезвоживания
  • людям, не имеющим проблем с сосудами, облегчить самочувствие помогает контрастный душ

 

Читайте также о том, как изменения погоды влияют на самочувствие человека.

Ранее мы писали о том, что Евгений Комаровский раскрыл правду о "диагнозе" метеозависимости.

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Магнитная буря