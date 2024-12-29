Календарь для огородников на январь 2025: в какие дни растения трогать вообще нельзя

Январь - идеальное время, чтобы подготовиться к новому садовому сезону. Хотя земля укрыта снегом, многие задачи можно выполнить как на участке, так и в теплице.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, соблюдение каких благоприятных дат по лунному календарю поможет достичь максимальных результатов в садоводстве.

Январские хлопоты садовода

Январь открывает подготовительный этап для предстоящего садового сезона, и даже в холодное время работы хватает. Если на участке лежит снег, его можно распределить возле деревьев и кустов, чтобы защитить корни от мороза и обеспечить естественное сохранение влаги.

В теплые дни следует обрезать поврежденные ветви на деревьях и кустах, удаляя сухие остатки растений, которые могут быть источником вредителей. Не забудьте проверить и отремонтировать садовый инвентарь, а при необходимости приобрести новые инструменты.

В теплицах и на подоконнике можно начинать выращивание зелени: петрушки, укропа, салата, лука на перо и микрозелени. Для получения раннего урожая в январе высаживают рассаду баклажанов, перца и сельдерея, ведь эти культуры имеют длительный вегетационный период.

Для планирования работ на участке используйте лунный календарь, который подскажет оптимальные даты для посева и ухода за растениями.

Задания для начала месяца (1-13 января)

1-3 января. Эти дни благоприятны для подготовки инвентаря, проверки семян и планирования посевов. Можно начинать проращивать петрушку, укроп и другие зеленые культуры.

4-5 января. Идеальное время для пересадки корнеплодов и лука, а также для проращивания семян моркови и редиса. Поливайте и подкармливайте комнатные растения.

6-7 января. Уделите время планированию сезона: выберите сорта семян, обновите инструменты и проверьте теплицы. Это также хорошие дни для высадки томатов и баклажанов.

8-9 января. Благоприятный период для посадки петрушки, укропа, бобовых культур и ухода за комнатными растениями.

10-13 января. Займитесь многолетними растениями, пересаживайте комнатные цветы, обновляйте вазоны. В эти дни также можно сеять сельдерей, перец и другие культуры с длинным вегетационным периодом.

Задания середины месяца (14-23 января)

14-16 января. Это неблагоприятные дни для любых посадочных работ. Посвятите их отдыху, изучению новых методов садоводства и прогулкам.

17-21 января. Хорошее время для ухода за комнатными растениями: обрезайте, пересаживайте, добавляйте удобрения. Также можно проветривать теплицы и делать ревизию.

22-23 января. Идеальные дни для высадки зелени, шпината, редиса и микрозелени. В теплице обустройте светлые зоны для проращивания рассады.

Задания для завершения месяца (24-31 января)

24-26 января. Займитесь обработкой почвы, ремонтом инструментов, уборкой в теплице. Это хорошее время для покупки семян.

27-28 января. Благоприятные дни для высадки рассады томатов, перца и баклажанов. Не забудьте поливать и подкармливать молодые ростки.

29-30 января. Неудачные дни для посадочных работ. Уделите внимание уходу за комнатными растениями или изучению технологий.

31 января. Последний день месяца прекрасно подходит для активного посева растений и обработки от вредителей.

Благоприятные даты для посадки в январе

Ранние томаты: 5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января.

Сладкий перец: 5-7, 10-12, 20-22 января.

Баклажаны: 6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января.

Корневой сельдерей: 10-12, 16-17, 21-22 января.

Базилик, петрушка, укроп: 8-9, 13-14, 1-19 января.

Работы в этот день выполнять не стоит: 14, 15, 16, 29, 30 января.