Який вітамін захищає від коронавіруса: цікаві результати досліджень

Вітаміни (ілюстративне фото: freepik.com)

Дослідники визначили, що деякі вітаміни дійсно здатні підвищити імунітет проти вірусів

За результатами недавніх досліджень, вітамін D впливає на заражуваність COVID-19. Дослідження, в якому брало участь 489 осіб показало, що ті, у кого був дефіцит вітаміну D, з більшою ймовірністю мали позитивний результат на вірус, який викликає COVID-19, ніж люди з нормальним рівнем вітаміну D. Про це пише Mayo Clinic.

В інших дослідженнях було визначено дефіцит вітаміну D у людей з COVID-19, які страждали від гострої дихальної недостатності. Ці люди мали значно більш високий ризик смерті. І невелике рандомізоване дослідження показало, що з 50 осіб, госпіталізованих з COVID-19, яким була дана висока доза вітаміну D (кальцифедіолу), тільки одна потребувала лікування у відділенні інтенсивної терапії. Разом з тим з 26 осіб з COVID-19, яким не давали кальцифедіол, 13 потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у літніх людей, людей з індексом маси тіла 30 або вище (ожиріння) і людей з високим кров'яним тиском (Гіпертонія). Ці фактори також підвищують ризик розвитку тяжких симптомів COVID-19.

Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, яку роль, якщо така є, вітамін D і дефіцит вітаміну D можуть грати в профілактиці та лікуванні COVID-19.

Лікарі відзначають, що при наявності дефіциту цього вітаміну, можливо, варто змінити раціон харчування або відправитися в лікарню за призначенням добавок.

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