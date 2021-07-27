Який рівень нітратів в українських кавунах: результат просто шокував (відео)

Кавуни з різних куточків України перевіряли на вміст нітратів. Найбільше речовин виявили у кавуні з Дніпра.

Про це розповіли у програмі "Твій День" на 1+1.

Так, результат у гарбузових сягнув 130 мг/кг, при нормі 60 мг/кг.

Як відомо, з кожним днем рівень нітратів у кавунах зменшується.

Для вимірювання використовували тест-смужку та електронний прилад. Якщо колір на смужці буде фіолетовим, то рівень нітратів у фрукті високий.

Водночас при вимірюванні колір був рожевим, це означає, що вміст речовин у нормі.

А от на електронному приладі результат сягнув 66 мг/кг. Це вдвічі менше рівня минулого тижня.

Що таке нітрати

Нітрати містяться в усій рослинній їжі. Овочі, фрукти, зелень та ягоди споживають нітрати з ґрунту, в якому ростуть. Тільки потім вони стають джерелом нітратів для людей. Зокрема, від 80% нітратів надходять в наш організм разом з рослинною їжею, особливо — з зеленими листовими овочами та коренем буряка.

Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Нітрати надходять до нас цілий рік.

Крім того, що нітрати й в інших рослинах не несуть небезпеку, у кавунах їх узагалі порівняно небагато. Допустима ВООЗ норма нітратів для людини вагою 60 кг дорівнює 300 мг. Така кількість міститься більш ніж в одному літрі м’якоті кавуна, якого щедро поливали амонійною селітрою.