Какой уровень нитратов в украинских арбузах: результат просто шокировал (видео)
Арбузы из разных уголков Украины проверяли на содержание нитратов. Больше всего веществ обнаружили в арбузе из Днепра.
Об этом рассказали в программе "Твой День" на 1+1.
Так, результат у тыквенных достиг 130 мг/кг, при норме 60 мг/кг.
Как известно, с каждым днем уровень нитратов в арбузах уменьшается.
Для измерения использовали тест-полоску и электронный прибор. Если цвет на полоске будет фиолетовым, то уровень нитратов во фрукте высокий.
В то же время при измерении цвет был розовым, это означает, что содержание веществ в норме.
А вот на электронном приборе результат достиг 66 мг / кг. Это вдвое меньше уровня прошлой недели.
Что такое нитраты
Нитраты содержатся во всей растительной пище. Овощи, фрукты, зелень и ягоды потребляют нитраты из почвы, в которой растут. Только потом они становятся источником нитратов для людей. В частности, от 80% нитратов поступают в наш организм вместе с растительной пищей, особенно — с зелеными листовыми овощами и корнем свеклы.
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма. Нитраты поступают к нам круглый год.
Кроме того, что нитраты и в других растениях не несут опасность, в арбузах их вообще сравнительно немного. Допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, которого щедро поливали аммонийной селитрой.
Ранее мы писали, что на рынках уже можно найти отечественные арбузы из Херсона, но цена на них кусается.
Также Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть арбузы и почему ягода противопоказана.