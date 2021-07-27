Какой уровень нитратов в украинских арбузах: результат просто шокировал (видео)

Арбузы из разных уголков Украины проверяли на содержание нитратов. Больше всего веществ обнаружили в арбузе из Днепра.

Об этом рассказали в программе "Твой День" на 1+1.

Так, результат у тыквенных достиг 130 мг/кг, при норме 60 мг/кг.

Как известно, с каждым днем уровень нитратов в арбузах уменьшается.

Для измерения использовали тест-полоску и электронный прибор. Если цвет на полоске будет фиолетовым, то уровень нитратов во фрукте высокий.

В то же время при измерении цвет был розовым, это означает, что содержание веществ в норме.

А вот на электронном приборе результат достиг 66 мг / кг. Это вдвое меньше уровня прошлой недели.

Что такое нитраты

Нитраты содержатся во всей растительной пище. Овощи, фрукты, зелень и ягоды потребляют нитраты из почвы, в которой растут. Только потом они становятся источником нитратов для людей. В частности, от 80% нитратов поступают в наш организм вместе с растительной пищей, особенно — с зелеными листовыми овощами и корнем свеклы.

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма. Нитраты поступают к нам круглый год.

Кроме того, что нитраты и в других растениях не несут опасность, в арбузах их вообще сравнительно немного. Допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, которого щедро поливали аммонийной селитрой.