При якій швидкості можна максимально заощадити паливо: експерти дали відповіть

Через постійне підвищення цін на паливо питання його економії залишається для українських автомобілістів актуальним. Одним із способів зниження витрат бензину є підбір оптимальної швидкості руху.
Як їздити, щоб знизити використання палива, повідомляє Ukr.Media.
Експерти кажуть, що важливо визначити, на якій швидкості в автомобіля споживання палива зведеться до мінімуму. Щоб вибрати середнє значення, необхідно враховувати тип транспортного засобу, його стан і манеру водіння водія.
Однак в будь-якому випадку витрати палива у кожного автомобіля значно зростають в моменти гальмування і набору швидкості. Саме тому під час руху по шосе машини (зазвичай) споживають пального на порядок менше, ніж при їзді по місту.
Також ще більше збільшується витрата палива, якщо в момент гальмування або розгону на коробці передач була встановлена нижча передача. А ось найменше бензину або солярки буде витрачатися при невеликих оборотах на високій передачі.
Фахівці зазначають, що двигуни в автомобілях призначені для певних швидкостей, температур і оборотів. Зокрема, коли авто приступає до руху на великій швидкості, то мотор починає працювати поза оптимального діапазону, що в результаті призводить до великих витрат палива.
Однак, для сучасних бюджетних автомобілів оптимальним швидкісним режимом є 60-80 км/год.
Згідно з дослідженням, у міру збільшення швидкості руху витрати палива в автомобілі зростають наступним чином: при 60 милях на годину (96 км/год) - на 3%, 65 милях на годину (104,6 км/год) - на 8%, 70 милях на годину (112,6 км/год) - на 17%, 75 милях на годину (120,7 км/год) - на 23%, 80 милях на годину (128,76 км/год) - на 28%.
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