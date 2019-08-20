Який русос? В Іспанії розгорівся скандал з українськими туристами

В Іспанії екскурсійний гід вляпався у скандал з українськими туристами, назвавши їх росіянами. Деталі розповіла професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського педагогічного університету Галина Куц на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що під час екскурсії з Іспанії до Франції стався неприємний інцидент з гідом. Частина туристів в автобусі була українці, а частина – росіяни.

"Кордони в Європі умовні. Але на виїзді з Іспанії в автобус заглянув іспанський митник і, глянувши на пасажирів, запитав гіда: "Итальянос?". Гід відповіла: "Русос", - розповіла передісторію конфлікту Куц.

Така відповідь гіда обурила українських туристів, і він вказали жінці на помилку.

"Мене ніби струмом вдарило! Який русос? У мене тризуб на паспорті! Виявилося, що не мене одну напружила ця фраза. Дівчина з першого сидіння повернулася до подруги і голосно сказала: "Ти хочеш бути русос?" "Ні!" – відповіла подруга. "І я не хочу", - сказала дівчина. Гід моментально відреагувала і швидко сказала іспанському митнику: "украинос і русос", - повідомила Галина Куц.

Після цього дівчата звернулися до гіда і запитали її обурено, чи називають вони португальців іспанцями. Гід відповіла, що ні.

"Чому ж тоді ви плутаєте українців і росіян?", - додали обурені дівчата. На що гід попросила не розвивати цю тему.

"Тільки будь ласка, давайте без всього цього", - заявила гід.

Скріншот поста (facebook.com/Галина Куц)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Туреччині жертвами отруєння стали сотні туристів, серед яких є українці.

А також розповідали про те, що на популярному українському курорті розгорівся скандал.