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Яке свято відзначаємо 9 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

9 вересня православні християни відзначають день пам'яті святих - преподобного Пимена Великого і Пимена Палестинського.

Про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини - читайте в матеріалі Styler.

Пімен Великий народився в Єгипті в 340 році. Коли він був юним, він присвятив своє життя служінню Богу і, разом з двома своїми братами, відправився в Скитський монастир. Після того як монастир був зруйнований, він знайшов притулок в одному з язичницьких храмів. Там він проводив навчання і розповідав селянам про християнську віру. За життя преподобний Пимен Великий заслужив повагу місцевих жителів, був духовним наставником і керівником для багатьох ченців, а Його настанови були зібрані в книгу афоризмів.

Пімен палестинський жив у пустелі, проводив час у молитвах і роздумах про Бога. Помер Святий у віці 110 років нещасною смертю. Після смерті був визнаний святим угодником Божим і отримав звання Великий - на знак великої покірності, мудрості, скромності, правдивості і самовідданого служіння Богу.

Наші предки називали дане свято горобинник - на честь ягоди. Знаючі люди присвячують цей день збору горобини і калини. Ці ягоди давно користуються повагою не стільки за смак, скільки за бактерицидні, сечогінні якості.

Головні прикмети 9 вересня

  • Якщо на свято Пімена сильна гроза - осінь буде теплою
  • Якщо на деревах багато горобини, то осінь буде дощовою, а зима морозною і сніжною
  • вродило багато жолудів, то зима буде дуже холодною
  • на небі багато хмар - до нетривалих дощів.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна сваритися, лаятися і лихословити
  • У цей день заборонено давати гроші в борг
  • Не можна ходити босоніж по росі
  • Не можна їсти ягоди горобини
  • Не можна ламати гілки горобини.

Сьогодні відзначають люди з іменами: Іван, Дмитро, Олександр, Володимир, Михайло, Пимен і Анфіса.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

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