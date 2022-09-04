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Яке свято відзначаємо 4 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

4 вересня православна Церква вшановує пам'ять мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана та ін., які прийняли смерть за Христа за правління імператора Максиміана.

Читайте в матеріалі Styler, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.

Під час великого гоніння на християн при тетрархе Максиміане Святий був схоплений в Нікомідії, своєму рідному місті, і разом з кількома християнами направлений до Фракії (римську провінцію), де повинен був відбутися суд. Деякі з мучеників так понівечилися, що не могли продовжувати шлях.

Було прийнято рішення стратити їх на місці. Агафонік Нікомідійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв з молитвою на устах в місті Сіліврія.

У народі 4 вересня шанувався Агафон Огуменник. У цей день важливо було відлякати від ТІК лісовика, щоб він не накоїв біди. А ось робити подарунки і йти далеко від дому було небажано.

Головні прикмети цього дня

  • Павутина низько летить – до теплої зими, високо - до холодної.
  • День сонячний - до теплої осені.
  • Якщо в цей день холодно і волого, то зима прийде швидко і буде морозною.
  • Тепло і павутина летить - до гарної осені.
  • Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
  • Якщо чути шум птахів, то бабине літо буде довгим

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна ходити в ліс.
  • Не варто дарувати подарунки.
  • Не можна ходити босоніж по траві.
  • Дівчатам не варто одним виходити на вулицю.
  • Не можна довго працювати на кухні.
  • Не можна гучно веселитися.
  • Не варто давати гроші в борг.
  • Не можна вживати матюки.

У кого сьогодні іменини

4 вересня День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Фелікс, Федір, Теодор, Михайло, Макар, Іларіон, Іван, Гавриїл, Василь, Афанасій, Олексій, Олександр, Євлалія і Аріадна.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

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