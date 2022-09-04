Яке свято відзначаємо 4 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Під час великого гоніння на християн при тетрархе Максиміане Святий був схоплений в Нікомідії, своєму рідному місті, і разом з кількома християнами направлений до Фракії (римську провінцію), де повинен був відбутися суд. Деякі з мучеників так понівечилися, що не могли продовжувати шлях.

Було прийнято рішення стратити їх на місці. Агафонік Нікомідійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв з молитвою на устах в місті Сіліврія.

У народі 4 вересня шанувався Агафон Огуменник. У цей день важливо було відлякати від ТІК лісовика, щоб він не накоїв біди. А ось робити подарунки і йти далеко від дому було небажано.

Головні прикмети цього дня

Павутина низько летить – до теплої зими, високо - до холодної.

День сонячний - до теплої осені.

Якщо в цей день холодно і волого, то зима прийде швидко і буде морозною.

Тепло і павутина летить - до гарної осені.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.

Якщо чути шум птахів, то бабине літо буде довгим

Що не можна робити сьогодні

Не можна ходити в ліс.

Не варто дарувати подарунки.

Не можна ходити босоніж по траві.

Дівчатам не варто одним виходити на вулицю.

Не можна довго працювати на кухні.

Не можна гучно веселитися.

Не варто давати гроші в борг.

Не можна вживати матюки.

У кого сьогодні іменини

4 вересня День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Фелікс, Федір, Теодор, Михайло, Макар, Іларіон, Іван, Гавриїл, Василь, Афанасій, Олексій, Олександр, Євлалія і Аріадна.