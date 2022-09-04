Яке свято відзначаємо 4 вересня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

4 вересня православна Церква вшановує пам'ять мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана та ін., які прийняли смерть за Христа за правління імператора Максиміана.
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Під час великого гоніння на християн при тетрархе Максиміане Святий був схоплений в Нікомідії, своєму рідному місті, і разом з кількома християнами направлений до Фракії (римську провінцію), де повинен був відбутися суд. Деякі з мучеників так понівечилися, що не могли продовжувати шлях.
Було прийнято рішення стратити їх на місці. Агафонік Нікомідійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв з молитвою на устах в місті Сіліврія.
У народі 4 вересня шанувався Агафон Огуменник. У цей день важливо було відлякати від ТІК лісовика, щоб він не накоїв біди. А ось робити подарунки і йти далеко від дому було небажано.
4 вересня День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Фелікс, Федір, Теодор, Михайло, Макар, Іларіон, Іван, Гавриїл, Василь, Афанасій, Олексій, Олександр, Євлалія і Аріадна.
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