Яке свято відзначаємо 3 липня: що заборонено робити, головні прикмети
3 липня православні віруючі вшановують пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патари та Олімпу в Лікії, християнського богослова, борця з єретиками, який жив на території Малої Азії в III столітті. У народі дата відома під назвою Мефодій Перепелятник, оскільки день був пов'язаний і полюванням саме на цю птицю.
Які заборони, прикмети та традиції побутували в це свято за старих часів - читайте в матеріалі Styler.
Як свідчать церковні перекази, Мефодій за своє довге життя (206 - 311 рр.) отримав величезну популярність завдяки своїм численним богословським працям. Єпископ був першим, хто виступив з критикою вчення грецького теолога і філософа Орігена, який стверджував, нібито християни не воскреснуть в тому ж тілі.
Мефодій прийняв мученицьку смерть за Віру в період переслідування християн при імператорі Максиміліані - йому відсікли голову.
Богослов, представник групи "скіфських ченців" Леонтій Візантійський в VII столітті включав Мефодія до числа знаменитих вчителів та Отців Церкви, які жили до правління Костянтина Великого
Народні повір'я
- У день Мефодія Перепелятника існувало повір'я, що якщо мисливець в цю дату підстрелив перепілку, то його чекає велика удача і матеріальне благополуччя.
- Також вважалося особливо доброю прикметою, якщо вдалося в цей день побачити білого перепела - говорили, що в оселі цієї людини буде великий достаток, і близьких чекає щастя.
- У цей день жінки та дівчата ходили з розпущеним волоссям, оскільки вірили, що це додасть йому здоров'я, блиск і більшу красу.
Що не можна робити в цю дату
- Забобонні вважали, що на Мефодія Перепелятника не потрібно торкатися своїх накопичень і перераховувати гроші - в іншому випадку незабаром фінанси доведеться розтратити.
- Ще одне табу, пов'язане з грошима, стосується заборони чіпати в цей день павуків - говорили, що порушникам загрожують фінансові труднощі.
- Поганою прикметою вважалося викидати зі столу залишки їжі - ними слід поділитися з нужденними.
- Не можна сваритися з рідними та близькими в цю дату - в іншому випадку довго не вдасться помиритися.
У кого іменини 3 липня
У цю дату дні ангела відзначають: Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма.
Основні прикмети в цей день
- Якщо на Мефодія Перепелятника мурахи збираються в невеликі купки, то це віщує незабаром грозу і сильний вітер.
- Якщо в цей день павук "лагодить" свою павутину, то незабаром буде хороша і ясна погода.
- Якщо 3 липня пішов дощ, то дощитиме ще 40 днів.
- Якщо перепела близько до хати, то це обіцяло сувору зиму.
- Якщо сьогодні ви помітили, що на траву виповзла жаба, і лебеді ввечері стали голосно кричати - скоро піде дощ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які у липні будуть важливі церковні свята.
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