Якою молитвою українцям освятити і благословити великодні кошики

Великдень 2020 в Україні є великим християнським святом, і цього разу віруючі 19 квітня вшановуватимуть Воскресіння Спасителя по-особливому - через карантин у зв'язку з коронавірусом. Українські церкви закликали парафіян на свято залишатися вдома, дивитися трансляцію богослужіння, а паски можна освятити самостійно, а не в храмах.

Так, віруючі можуть самі окропити свої великодні кошики святою водою (часто вона залишається у людей вдома після Водохреща) після того, як будуть прочитані відповідні молитви під час церковної служби.

Які молитви читати для освячення пасок і крашанок, якщо не вдалося стежити за богослужінням онлайн - читайте в матеріалі Styler.

Молитва на благословення паски

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення м'ясної їжі

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення. Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

На благословення всієї їжі та напоїв

Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благослови нам їжу і пиття молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, яко благословен на віки віків. Амінь.

Після кожної молитви великодній кошик треба перехрестити.

Раніше ми писали про те, які обряди обов'язково потрібно зробити на свято Великдень.

Також повідомлялося, що деякі речі та дії в це велике християнське свято суворо заборонені.

Нагадаємо, що Styler також розповідав, на яких каналах і в який час будуть вести прямі трансляції святкових Великодніх богослужінь в різних церквах в Україні.