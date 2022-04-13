Який бізнес потрібно розвивати після війни: 10 найкращих напрямів

Війна в Україні стала складним випробуванням для багатьох підприємців, але навіть кризові ситуації надають нові можливості. Після закінчення військових дій перспективними стануть напрямки бізнесу, які допоможуть прискорити відновлення країни та будуть актуальними за нових умов життя українців.

Топ-10 ідей розвитку бізнесу в нашій країні після війни – у матеріалі Styler нижче.

Військова сфера

Експерти вважають, що ця сфера активно розвиватиметься для зміцнення оборонних можливостей нашої країни.

Як пише у своєму Telegram-каналі керівник маркетингового агентства Grape Юрій Гладкий, затребуваними стануть масові сервіси воєнного часу (на кшталт додатка "Тривога").

Також може збільшитись запит на професійних консультантів щодо використання різних озброєнь, практики ведення військових дій (онлайн-курси, майстер класи).

Актуальним напрямком стане створення, ремонт, модернізація озброєння та аксесуарів.

Будівельний ринок

Відновлення зруйнованих будівель після війни вимагатиме величезної кількості будівельних матеріалів. Перспективні напрямки - виробництво, доставка, продаж товарів для будівництва та ремонту, сантехніки.

Також у повоєнний час для відновлення житла після обстрілу в українців буде великий попит на встановлення віконних блоків, виконання ремонтних робіт.

Фото: перспективним буде будівельний бізнес (freepik.com)

Виживання та адаптація

Ще один напрямок, на який варто звернути увагу – надання практичних порад для міського населення про життя у військових умовах (де купувати воду, медикаменти, продукти тощо).

Також в умовах повоєнного часу зросте запит на послуги психологів для подолання страхів та тривог, адаптації до нових умов.

Створення захисних споруд

В уряді вже заявляють, що всі нові будинки в Україні після війни будуватимуться з бомбосховищами. Тому перспективним є напрямки зі створення архітектурних проектів нових укриттів, модернізація існуючих притулків, послуги з їхньої комплектації всім необхідним.

Продукти тривалого зберігання

У воєнний час користуються попитом товари з тривалим терміном придатності, які не вимагають приготування. Наприклад, консерви, сублімована їжа, батончики. Люди продовжать робити запаси таких продуктів і після закінчення війни на випадок нових можливих небезпек.

Фото: виробництво консервів (pixabay.com)

Військовий одяг та аксесуари

На даний момент в Україні приватні компанії вже активно виготовляють бронежилети, шиють берці та різноманітні аксесуари для військових.

Найближчим часом перспективним стане створення мілітаристських брендів одягу з українською символікою, який можна буде продавати не лише всередині країни, а й за кордоном, завдяки світовій популярності та героїзму наших Збройних Сил.

Цифрові послуги

Онлайн-сервіси повинні замінити паперовий документообіг та бюрократичні процедури.

Розвиток цього напряму буде особливо актуальним найближчим часом. Адже Міністерство цифрової трансформації вже активно працює над створенням в Україні цифрової держави, коли всі послуги можна отримати за допомогою смартфона.

Інформаційна безпека

В Україну вторглися не тільки озброєні війська РФ, але проти нашої країни також була розв'язана і кібервійна. Тому актуальним напрямком бізнесу є створення спеціальних сервісів захисту від кібератак, надання консалтингових послуг у сфері цифрової безпеки.

Фото: послуги у сфері кібербезпеки та онлайн-сервіси будуть у пріоритеті (freepik.com)

Криптовалюти

Як зазначає Юрій Гладкий, зараз можливе створення власного токену, державної криптовалюти з тематикою української армії.

Експерт зазначає, що кожна відома криптовалюта є успішним маркетинговим проектом. Поки світ має інтерес до війни, таку "українську монету" актуально створити і просувати.

Заміщення російських продуктів

Війна кардинально змінила ставлення до всього, що пов'язано з Росією. Тому товари, створені країною-агресором, більше не будуть користуватися попитом в нашій країні та й далеко за її межами.

Успішною ідеєю стане створення якісної української альтернативи російським продуктам та сервісам.