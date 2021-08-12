"Яка двомовна держава?!" У Казахстані російськомовних змушують вибачатися на відео

У мережі опублікували відео, на яких активісти проводять "мовні патрулі" в магазинах і державних установах. Зокрема, вони слідкують чи перекладені етикетки та цінники в магазинах на казахську мову і чи спілкуються нею продавці і держслужбовці.

Окрім того, росіян, які працюють у казахських закладах та установах, активісти називають "гастарбайтерами" і змушують їх вибачатися на камеру. Зокрема, за слова про роль Росії в становленні казахської державності.

Голова парламентської фракції Казахстану розповів, що не знайомий з даними відеороликами.

Також він запевнив, що вимоги місцевих жителів використовувати в мові тільки казахську мову є законними і не порушують права інших громадян, тому розглядати таку поведінку як націоналістську кампанію проти росіян не варто.