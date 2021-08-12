"Яка двомовна держава?!" У Казахстані російськомовних змушують вибачатися на відео

У Казахстані активісти організували "мовні патрулі", які мають право вимагати від співробітників магазинів обслуговування казахською мовою.
Про це заявив голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев в ефірі радіостанц "Говорить Москва".
У мережі опублікували відео, на яких активісти проводять "мовні патрулі" в магазинах і державних установах. Зокрема, вони слідкують чи перекладені етикетки та цінники в магазинах на казахську мову і чи спілкуються нею продавці і держслужбовці.
Окрім того, росіян, які працюють у казахських закладах та установах, активісти називають "гастарбайтерами" і змушують їх вибачатися на камеру. Зокрема, за слова про роль Росії в становленні казахської державності.
Голова парламентської фракції Казахстану розповів, що не знайомий з даними відеороликами.
Також він запевнив, що вимоги місцевих жителів використовувати в мові тільки казахську мову є законними і не порушують права інших громадян, тому розглядати таку поведінку як націоналістську кампанію проти росіян не варто.
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