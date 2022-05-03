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З якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь: список

Фото: З якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Про несумісність алкоголю з антибіотиками, відомо кожному. Однак чи це настільки категорично і чи можуть бути винятки?

Читайте про це нижче в нашому матеріалі Styler.

Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таку діючу (активну) речовину):

  • цефамандол,
  • цефоперазон,
  • цефотетан,
  • хлорамфенікол,
  • грізеофульвін,
  • ізоніазид,
  • метронілназол,
  • нітрофурантоїн,
  • сульфаметоксазол,
  • сульфаквазол,
  • лінезолід,
  • доксициклін.

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту та інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Решта антибіотиків не мають суворих протипоказань щодо алкоголю. Тим не менш лікарі радять від них утриматись. Адже інфекційні хвороби, гарячка, головний біль та алкоголь - не надто здорова комбінація.

Раніше ми писали, який алкоголь дуже шкодить серцю.

Також лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші, сили та час.

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