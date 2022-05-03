З якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь: список

Про несумісність алкоголю з антибіотиками, відомо кожному. Однак чи це настільки категорично і чи можуть бути винятки?

Читайте про це нижче в нашому матеріалі Styler .

Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таку діючу (активну) речовину):

цефамандол,

цефоперазон,

цефотетан,

хлорамфенікол,

грізеофульвін,

ізоніазид,

метронілназол,

нітрофурантоїн,

сульфаметоксазол,

сульфаквазол,

лінезолід,

доксициклін.

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту та інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Решта антибіотиків не мають суворих протипоказань щодо алкоголю. Тим не менш лікарі радять від них утриматись. Адже інфекційні хвороби, гарячка, головний біль та алкоголь - не надто здорова комбінація.