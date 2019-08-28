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Яким буде курс долара найближчим часом: експерт озвучив прогноз

STYLERЖиття    28.08.2019 - 14:32
Яким буде курс долара найближчим часом: експерт озвучив прогноз
Курс долара в Україні (фото: npr.org)

Експерт розповів, що буде з доларом наступного тижня

Курс долара в Україні почав поступово змінюватися по відношенню до гривні. Так, за минулий тиждень з 20 по 27 серпня було зафіксовано незначна і різноспрямована зміна курсу.

А згідно з даними на 28 серпня, долар у продажу виріс на готівковому ринку на одну копійку, а при покупці - на три копійки. На сьогодні середній курс покупки становить 25,02 грн (24,99 - 27 серпня), а продажу - 25,26 грн (25,25 - 27 серпня).

При цьому в порівнянні з попередньою сесією міжбанку курс "зеленого" виріс на 6 копійок - до 25,21 грн за долар, а покупки - до 25,18 грн за один долар США.

Тим не менш, аналітик Вадим Іосуб вважає, що долар по відношенню до гривні знайшов тимчасову рівновагу, пише Сегодня.

Яким буде курс долара найближчим часом: експерт озвучив прогноз

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

За словами експерта, в найближчій тижневій перспективі він буде залишатися в межах цих значень.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках - по 24,9/25,2 грн", - прогнозує аналітик.

До речі, нещодавно експерти розповіли, що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні.

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