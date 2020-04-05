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Яким буде курс долара найближчим часом: експерти спантеличили прогнозом

STYLERЖиття    05.04.2020 - 11:26
Яким буде курс долара найближчим часом: експерти спантеличили прогнозом
Курс долара в Україні - експерти дали прогноз (РБК-Україна)

Експерти прогнозують курсу долара стійку нестабільність

Курс долара в Україні на наступному тижні може знизитися, проте не настільки суттєво. Тиждень, що минає, став вдалим для гривні і позитивна динаміка буде триматися ще якийсь час.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що надалі продовжиться слабка активність на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так й імпортерів. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Це означає нестійку стабільність з короткочасною волатильністю. Хтось, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов угору", - пояснив експерт.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в свою чергу зазначає, що підвищеного попиту на валюту немає. "У минулу п'ятницю Нацбанк викупив близько 40 млн доларів з ринку, вперше за останні тижні. Тому на наступному тижні очікується практично рівноважний курс не вище 28 гривень за долар", - сказав він.

У понеділок, на думку фахівців, краще купувати валюту, а не здавати. Заробити на різниці курсів купівлі та продажу - не вийде, але в якості накопичення спробувати варто. До того ж, це мають бути дійсно "зайві" гроші, які можна буде відкласти на невизначений термін.

Нагадаємо, що екстрасенс передбачив значний ріст долара.

Ми писали, що експерти дали несподіваний прогноз на квітень щодо вартості бензину в Україні. Вони прогнозують зниження цін, навіть за умови, що курс долара зросте до 30 гривень.

Ми також повідомляли, у разі чого курс долара перевищить 30 гривень.

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