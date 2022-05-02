Яким бензином категорично не можна заправляти автомобіль: загробите свою машину

Заправка автомобіля не тим бензином трапляється вкрай рідко. І зазвичай причин тому небагато: недосвідченість власника машини, помилка на заправці або ж об'єктивна необхідність – немає потрібної марки, А машина вже встала.

Залити дизель в машину на бензині

У такій ситуації потрібно негайно Заглушити двигун. Якщо мотор буде працювати, то він виробить залишки бензину і затихне, а потім просто не заведеться – не зможе переварити дизель.

Час роботи двигуна безпосередньо залежить від того, скільки залишалося бензину в Баку і скільки дизеля було залито.

Однак, є нюанс. При співвідношенні бензин / дизель 3/1 на старих моделях двигунів з карбюратором - автомобіль зберігає можливість пересування на невеликих (до 70 км/на годину) швидкостях. Така робота супроводжується детонацією, ривками при розгоні та низькій тязі. У кращому випадку загрожує закоксовка камери згоряння.

Більш сучасні авто не зможуть працювати навіть при домішках 10% соляри. Електроніка просто вимкне запалювання, паливні форсунки швидко заб'ються і це ускладнить роботу мотора і той затихне.

У карбюраторному моторі потрібно злити паливну суміш, залити хороший бензин і додати його безпосередньо в карбюратор. А потім перевірити свічки та очистити їх від нагару. З сучасними двигунами доведеться звертатися в сервісний центр.

Залити бензин в авто на дизелі

Принцип роботи такого мотора відрізняється, в ньому немає свічок запалювання і нормальне займання неможливо. А значить, воно відбудеться раніше і це призведе до зміщення фаз і сильної детонації, яка може порушити роботу циліндропоршневої групи.

У дизельному моторі харчування здійснюється за допомогою паливного насоса високого тиску або насос-форсунок, де соляра є мастилом. А робота на бензині або суміші солярки з бензином чревата капітальним ремонтом.

Залити високооктанове паливо в авто на бензині

Е-85 - це суміш 85% денатурованого етанолу і 15% присадок з додаванням бензину. Октанове число такого палива перевищує 100-150 одиниць. Наслідки такої помилки можуть бути різні та залежать від типу двигуна.

Для сучасних моторів з інжекторною системою при нетривалої експлуатації та без сильних навантажень на Е-85 серйозних наслідків не буде.

Якщо ж мотор був розроблений 10-15 років тому, то можливо прогорання клапанів і поршнів через раннього запалювання. Старіша електроніка не дозволить скорегувати параметри роботи та призведе до швидкого пошкодження.