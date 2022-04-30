У яких країнах ЄС українці можуть отримати безкоштовно медичну допомогу

Словаччина

Безкоштовні послуги доступні в залежності від статусу людини, яка на них претендує. Якщо у вас немає статусу тимчасового захисту, то безкоштовною буде невідкладна і необхідна медична допомога.

Якщо ви вже подали на статус тимчасового захисту, але він ще не підтверджений – то безкоштовно нададуть не тільки невідкладну і необхідну допомогу, але й ту допомогу, яку порекомендує лікар під час огляду.

При отриманні статусу тимчасового захисту - безкоштовними будуть всі види медичної допомоги нарівні з правами громадян цієї країни.

Польща

Для отримання такої ж медичної допомоги, на яку мають громадяни Польщі, українцям необхідний закордонний паспорт або інший документ, що підтверджує про перетин кордону після 24 лютого.

Чехія

Державне страхування Чехії покриває майже всі медичні випадки, частково або повністю компенсує витрати на ліки. Але для цього потрібно мати статус тимчасового захисту - він дає такі ж права, як і у громадян Чехії.

Словенія

Українці в цій країні мають право на безкоштовну невідкладну допомогу (в тому числі й транспортування медичним транспортом), невідкладну стоматологічну допомогу, охорону жінок (в тому числі – вагітність і пологи), охорону здоров'я дітей і підлітків та іншу медичну допомогу, в тому числі й необхідні ліки – на розсуд лікаря.

Румунія

Якщо ви перетнули кордон з біометричним паспортом, то допомога надаватимуть точно таку ж, як і громадянам цієї країни.

Якщо ви не користуєтеся формою міжнародного захисту, але маєте право на законне проживання країні – то отримаєте допомогу, як місцеве населення. Однак доведеться сплатити медичні внески зі свого доходу.

Якщо ж Ви застраховані в системі соціального медичного страхування, то також маєте право на допомогу.

Молдова

Практично всі державні установи нададуть медичну допомогу громадянам України, але вона буде платна. Деякі приватні поліклініки та лікарні надають безкоштовні послуги для українців.

Франція

За наявності довідки про тимчасовий захист (APS) безкоштовними будуть такі послуги:

Необхідне лікування

Ліки в аптеках

Обстеження

Послуги стоматолога

Витрати на окуляри

Зубне протезування

Слухові апарати та медичне обладнання

Психологічна та медична підтримка

Медичний Догляд

Німеччина

Після прибуття в цю країну потрібно зареєструватися в центрах прибуття або в Контактному центрі міста, в якому постійно проживаєте. Після цього ви зможете отримати медичну допомогу безкоштовно.

Іспанія

У державних медичних центрах і поліклініках громадяни України можуть отримати допомогу безкоштовно – нарівні з жителями країни. Можна приходити без попереднього запису, але отримати картку можна тільки з паспортом.

Отримати медичну карту можна незалежно від того, подали ви вже запит на тимчасовий міжнародний захист або ще ні.