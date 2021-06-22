На яких пляжах у Києві можна вже купатися: список

За даними комунального підприємства, сім пляжів у Києві отримали офіційні паспорти. Ще сім повинні отримати найближчим часом, оскільки через погодні умови якість води може погіршуватися.

Зараз можна купатися на таких пляжах:

Вербний (Оболонський район)

Пуща-Водиця (Оболонський район)

Венеція (Дніпровський район)

Дитячий (Дніпровський район)

Золотий (Дніпровський район)

Передмістна Слобідка (Дніпровський район)

Троєщина (Деснянський район)

Центральний

Вербний (Дніпровський район)

Чорторий (Деснянський район)

Пляжі "Молодіжний", "Веселка", "Тельбін", "Веселка", "Галерний" – відзначені поки що жовтим прапорцем, що позначає про те, що купатися там не рекомендується.

На яких пляжах в Києві можна купатися

Зелений прапор - можна купатися без обмежень.

Жовтий прапор - купатися не бажано, бо вода може бути забруднена після дощів.

Червоний прапор - купатися категорично заборонено, є ризик для здоров'я або загроза життю людей.

Варто відзначити, що на більшості київських пляжів виявили кишкову паличку, а на деяких перевищено рівень БПК5.

Подивитися карту пляжів в Києві можна також на цій інтерактивній карті.