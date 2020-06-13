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Куди поїхати? Українцям розповіли, де відпочити влітку

STYLERЖиття    13.06.2020 - 11:07
Куди поїхати? Українцям розповіли, де відпочити влітку
Де відпочити в Україні 2020 (фото: pixabay.com)

Українцям дали важливі рекомендації

В Україні через пандемію коронавірусу 2020 їхати на відпочинок поки що не рекомендується. Хоча, якщо дуже хочеться, можна звернути увагу на деякі області, де можна спокійно і безпечно провести час зі своєю сім'єю.

Поки що є чотири області, де показники захворюваності відповідають критеріям, що задекларовані урядом. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

У цьому році поїхати можна в Одеську, Херсонську, Запорізьку і Миколаївську область. В інших регіонах зараз відбувається перевищення показників щодо кількості захворювань коронавірусом, тому тільки регіональні комісії техногенної та екологічної безпеки можуть приймати рішення про те, чи можна пом'якшувати карантин або ж вводити більш жорсткий режим.

З 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти. А з 1 липня Євросоюз відкриє свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних эпідеміологічних норм.

Нагадаємо, що найпопулярнішими напрямками для автомобільних подорожей по країні є Львів, Умань, Кам'янець-Подільський, Київ, Одеса та Коростишів.

Також туристи люблять відпочивати на Західній Україні. Гори, активний відпочинок і красива природа може зачарувати будь-якого. Головними визначними пам'ятками Західної України вважаються Львів і Карпати.

Де відпочити в Україні 2020 - список областей

Нагадаємо, що Єгипет відкриває кордони для туристів.

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Автор: Дарина Яновська

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