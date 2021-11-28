ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цим видом спорту потрібно займатися кожного дня: знижує стрес та сприяє схудненню

Новость на русском →
Неділя 28 листопада 2021 07:43
Цим видом спорту потрібно займатися кожного дня: знижує стрес та сприяє схудненню Чому плаванням потрібно займатися щодня (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені кажуть, що займатися спортом потрібно кожного дня. Серед усіх видів вони виокремлюють плавання. Зокрема, воно знижує стрес в організмі та сприяє схудненню.

Так, плавання корисне для серцево-судинної системи та м'язів, пише GQ.

Яка користь від плавання

Цей вид спорту змушує працювати серце, легені та зміцнює м'язи в організмі, роблячи їх сильнішими.

Окрім того, плавання допомагає розвинути хорошу техніку дихання.

Тому, чим більше ти плаваєш, тим більше сили та гнучкості ти розвиваєш. Вчені кажуть, що плавання може допомогти знизити кров'яний тиск, покращити рівновагу та зменшити біль у суглобах, який спричинив артрит.

До того ж цей спорт приносить користь ще й психічному здоров'ю. Як ви займаєтесь плавання, то ви зможете контролювати тривогу та стрес. Все через те, що рухи, що повторюються, викликають викид ендорфінів.

Цим видом спорту потрібно займатися кожного дня: знижує стрес та сприяє схудненнюЧому плавання потрібно займатися щодня (pixabay)

Однак, варто не забувати про силові тренування, ходьбу, підйом сходами та ін. Це загалом позитивно вплине не лише на фізичну форму, а й на загальний стан здоров'я.

Також на відміну від інших видів активності, плавання відмінно підійде для людей з астмою. По-перше, в басейні підвищена вологість. Вологим повітрям простіше дихати тим, у кого таке захворювання. Регулярне відвідування басейну допомагає боротися з нападами астми, а тим, хто такою проблемою не страждає, плавання допоможе збільшити об‘єм легенів і навчитися правильно дихати.

Раніше ми називали 9 ознак, які свідчать про те, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям.

Також ми писали про топ-7 простих кроків, які допоможуть прискорити метаболізм.

Читайте РБК-Україна в Google News
плавание
LITE
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день