Цим видом спорту потрібно займатися кожного дня: знижує стрес та сприяє схудненню

Вчені кажуть, що займатися спортом потрібно кожного дня. Серед усіх видів вони виокремлюють плавання. Зокрема, воно знижує стрес в організмі та сприяє схудненню.

Яка користь від плавання

Цей вид спорту змушує працювати серце, легені та зміцнює м'язи в організмі, роблячи їх сильнішими.

Окрім того, плавання допомагає розвинути хорошу техніку дихання.

Тому, чим більше ти плаваєш, тим більше сили та гнучкості ти розвиваєш. Вчені кажуть, що плавання може допомогти знизити кров'яний тиск, покращити рівновагу та зменшити біль у суглобах, який спричинив артрит.

До того ж цей спорт приносить користь ще й психічному здоров'ю. Як ви займаєтесь плавання, то ви зможете контролювати тривогу та стрес. Все через те, що рухи, що повторюються, викликають викид ендорфінів.

Чому плавання потрібно займатися щодня (pixabay)

Однак, варто не забувати про силові тренування, ходьбу, підйом сходами та ін. Це загалом позитивно вплине не лише на фізичну форму, а й на загальний стан здоров'я.

Також на відміну від інших видів активності, плавання відмінно підійде для людей з астмою. По-перше, в басейні підвищена вологість. Вологим повітрям простіше дихати тим, у кого таке захворювання. Регулярне відвідування басейну допомагає боротися з нападами астми, а тим, хто такою проблемою не страждає, плавання допоможе збільшити об‘єм легенів і навчитися правильно дихати.