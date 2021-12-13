Ця вправа протягом одного місяця повністю змінить вашу фігуру: секретний лайфхак для схуднення

Схуднути за 30 днів можна досить легко. Досить збалансувати свою дієту і додати до цього фізичні вправи. І обов'язково включити в щоденну зарядку один важливий елемент.

Яка вправа допомогла відомому відеоблогеру схуднути на 15 кг за один місяць, розповіли у виданні Men`s Health.

Герой нового відеоролика про схуднення був дуже незадоволений своїм зовнішнім виглядом. Мало того, що він важив 100 кг, так ще й зовнішній вигляд сильно псував "пивний" животик.

І тоді він до щоденних вправ додав ще одне. Воно називається альпініст. Виконуючи його по 3 хвилини в день, за 30 днів хлопець домігся неймовірного результату.

Вага спочатку знизилася на 13 кг, а потім ще на 2 кг і через 30 днів склав вже 85 кг. Але саме вражаюче сталося із зовнішністю.

Від "пивного" живота не залишилося і сліду, а всі інші м'язи стали підтягнутими, як ніби хлопець рік жив в тренажерному залі.

Для вправи альпініст не потрібно спеціального обладнання або приміщення. Виконувати його дуже просто.

Потрібно встати в планку, впертися ногами та руками в поверхню. А потім почати по черзі підтягувати до грудей ноги.

Така вправа протягом 3 хвилин щодня приведе в ідеальну форму всю верхню частину тіла, живіт, а також ноги.

Як зазначає блогер, мета не в тому, щоб зробити якомога більше рухів, мета – підтримувати хорошу форму.

Він попередив, що при виконанні цієї вправи потрібно бути обережними – є ризик пошкодити м'язи у таза. Перед виконанням вправи альпініст, потрібно обов'язково зробити 5-хвилинну динамічну розтяжку.

Яка вправа може за 30 днів повністю змінити вашу фігуру

Для новачків підійде і більш просте виконання цієї вправи - за допомогою крісла або дивана для підтримки. Це дозволить зняти частину напруги з тіла.

Далі - 15 секунд вправу потрібно виконувати з максимальним зусиллям. В цілому досить присвятити вправі 3 хвилини щодня.

"У міру того, як ви стаєте більш здоровими та звикаєте до вправи альпініст, ви можете збільшувати кількість інтервалів, які ви виконуєте під час тренування і скорочувати час відновлення між ними", - підкреслив блогер.