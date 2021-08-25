Які довідки потрібні учням для навчання у школі: важливе пояснення

В Україні вже за тиждень школярі підуть до школи. І як завжди перед початком навчального року вони повинні пройти медичне обстеження.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook .

Які довідки необхідно мати

Загалом школярам необхідно мати дві медичні довідки для навчання у школі.

Довідка № 086-1/о

Ця довідка є важливою, адже вона свідчить про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду. Видати її може тільки педіатр або сімейний лікар після огляду дитини.

Окрім того, лікар ще може направити дитину на вакцинацію, додаткові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

Медогляд для першокласників

Першокласнику потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

Медогляд для учнів 2 – 11 класів

Учні повинні проходити медичний огляд один раз на рік. Однак, не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.

Важливо, що можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

За словами керівника головного управління середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, більшостям школярів перед 1 вересня не потрібна медична довідка, їх можна надати впродовж навчального року.

Також він додав, що неможливо, щоб напередодні навчального року всі сімейні лікарі одночасно обстежили та видали довідки такій величезній кількості дітей.

В Центрі громадського здоров'я додають, що медичні огляди учнів є безоплатними. А для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар повинен створити електронне направлення.

Довідка № 063/о

Це так звана карта профілактичних щеплень. У ній міститься вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.

Якщо дитина була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, то їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію, і цю довідку приносити не потрібно.

У Мін’юсті раніше заявили, що діти, які не отримали профілактичні щеплення без медичних протипоказань, не мають права відвідувати дитячі колективи.

"Не варто купувати довідку або домовлятися із лікарем, щоб він або вона написали там те, що вам потрібно. Профілактичні огляди – це можливість вчасно виявити порушення у дітей й вчасно розпочати лікування. Відповідальність батьків полягає у тому, щоб дитина справді пройшла цей огляд",– наголошують у Центрі.

Додамо, що школярів, на відміну від вчителів, вакцинуватися проти COVID-19 не змушують, хоча це можуть зробити діти від 12 років.