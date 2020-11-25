Які спеції та зелень допоможуть ефективно знизити тиск: обов'язково включіть в раціон

Щоб знизити тиск в домашніх умовах необов'язково кардинально змінювати раціон. Досить додати в страви всього кілька спецій і трав, щоб з часом спостерігати позитивну динаміку. Як без великих зусиль знизити тиск за допомогою правильної дієти, повідомляє Healthline.

Високий артеріальний тиск або гіпертонічна хвороба вражає майже половину дорослого населення і вважається найбільш поширеним фактором ризику серцево-судинних захворювань. В основному його регулюють медикаментозно, однак ліки призначає тільки лікар, оскільки кожен організм особливий і потрібно враховувати повний анамнез пацієнта, щоб призначити препарат, який вас справді вилікує. В комплексній терапії також рекомендується виключити солоні та копчені харчові продукти. Однак, що все-таки варто вживати в їжу, щоб знизити тиск?

Базилік

В базиліці міститься чимало евгенолу – це природний антиоксидант, що входить до складу знеболюючих засобів, який може сприяти зниженню артеріального тиску, діючи як природний блокатор кальцієвих каналів. Тобто речовина перешкоджає руху кальцію в серці та артеріальних клітинах, дозволяючи судинам розслабитися. Також рослина сприяє розслабленню судин і розрідженню крові.

Насіння селери

Насіння селери містять залізо, магній, марганець, кальцій і клітковину. А деякі дослідження показують, що відвар на основі такого насіння може сприяти зниженню артеріального тиску. При цьому вчені повідомляють, що рослина знижує тиск тільки у тих, хто страждає від гіпертонії. Селера також діє за принципом блокування кальцію.

Петрушка

Петрушка містить вітамін С і дієтичні каротиноїди, які можуть знизити кров'яний тиск. Кілька досліджень показали, що каротиноїдні антиоксиданти знижують кров'яний тиск і холестерин, який є фактором ризику серцевих захворювань.

Часник

Часник містить сполуки сірки, що може сприяти збільшенню кровотоку і розслабленню судин. Як наслідок – знижують артеріальний тиск.

Кориця

Поки до кінця не ясно, як кориця знижує кров'яний тиск, але дослідження, проведені на тваринах показують, що спеція може допомогти розширити та розслабити судини.

Імбир

Дослідження показали, що прийом імбиру знижує артеріальний тиск кількома способами. Він діє як природний блокатор кальцієвих каналів і природний інгібітор АПФ.

Кардамон

Кардамон наповнений різними антиоксидантами, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск. 12-тижневе дослідження 20-ти дорослих, яким нещодавно діагностували підвищений кров'яний тиск, показало, що прийом 3 грамів порошку кардамону знижує артеріальний тиск.

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