Які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати

Зазвичай сушать ті яблука, які опадають з дерев або ось-ось почнуть псуватися.

Якщо не говорити про сортові відмінності, то для сушіння підходять яблука, що відповідають наступним ознакам:

невелика насіннєва коробка;

тонка шкірка.

Також поганим буде рішення сушити сорти солодких яблук. У процесі сушіння вони втратять свій смак і в готовому вигляді можуть стати прісними.

Тому зазвичай вибирають переважно кисло-солодкі або кислі сорти яблук, такі як "Апорт", "Антонівка" та ін. День збору врожаю повинен бути сухий і сонячний.

Зазначимо, що зимові сорти яблук краще не сушити, окрім тих, що впали з дерева.

Як правильно сушити яблука

Найвідоміший спосіб сушіння яблук на свіжому повітрі займає в середньому 3-4 дні, залежно від погоди.

Інший варіант - у духовці. Варто контролювати процес, інакше фрукти згорять. Зокрема, потрібно яблука викласти на деко, яке заздалегідь застелити пергаментом. Духовку розігрівають до 50 градусів, сушать яблука 60 хвилин. За годину температуру збільшують до 70 градусів, а ще за годину до 80 градусів і залишають яблука на 1,5-2 години.

У сучасному світі вже з'явився найпростіший варіант сушити яблука в електросушарці. Фрукти розкладають у лотки, які 1 раз на 1,5 години міняють місцями у напрямку знизу вгору.

Якщо яблука після сушіння стають еластичними, не розвалюються та помірно м'які, то це вказує, що вони вже готові.

Зазначимо, що зберігати яблука можна у тканинних мішках у темному та сухому місці.