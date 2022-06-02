Які продукти зміцнюють дитячі зуби: включіть їх в раціон дитини

Які продукти зміцнюють зуби

Вітамін С. Основною причиною виникнення захворювання ясен у дітей, які призводять до руйнування зубів - це бактерії. Справитися з ними можна за допомогою Продуктів, які містять велику кількість вітаміну С.це апельсини, лайм, ківі, диня, папайя, Полуниця, Солодкий перець, помідори та батат.

Вони не тільки допомагають вбивати бактерії, але ще і сприяють збереженню необхідного запасу колагену в яснах.

Після вживання цитрусових потрібно чистити зуби не раніше ніж через 30 хвилин. Лимонна кислота може послабити зубну емаль і зробити зуби вразливими до ерозії під час чищення зубів.

Йогурт. У натуральних йогуртах містяться пробіотики (натуральні бактерії), які допомагають боротися з поганими бактеріями, зубним нальотом і гінгівітами. Йогурти повинні бути без цукру.

Молоко і сир. Ці продукти багаті кальцієм, вітаміном D і фосфатами та сприяють підвищенню рівня pH в роті та зниження рівня кислоти. А це в рази знижує ризик розвитку карієсу.

Кальцій змішується з зубним нальотом і прилипає до зубів, що створює додатковий захист і зміцнює кістки навколо зубів дитини.

Хрусткі овочі. Сира морквина, огірки, селера, цвітна капуста, стручкова квасоля і горох - це продукти для жування, які допомагають очистити ясна, видалити наліт. Дитина повинна ретельно пережовувати кожен хрусткий шматочок.

Горіхи та насіння. У них містяться натуральні жири, які обволікають зуби та захищають від бактерій. Масло зміцнює емаль, робить зуби більш стійкими до карієсу.

А в насінні міститься фолієва кислота, яка зменшує запалення ясен. Але потрібно пам'ятати про норми горіхів і насіння в день, оскільки велика кількість може нашкодити шлунку.

Жувальна гумка без цукру. Слина, яка виробляється в процесі жування, змиває зубний наліт і зміцнює ясна. Досить пожувати гумку 20 хвилин після їжі, щоб запобігти карієсу. Але не давайте гумки дітям до 4 років - це небезпечно.

Яйце. Обов'язковий продукт в дитячому раціоні. У жовтках міститься багато вітаміну D, який допомагає організму засвоювати кальцій і фосфат. А ці мінерали необхідні для побудови зубів і захисту зубної емалі.

Вода. Давайте дітям пити звичайну воду, бо це сприяє нормальному слиновиділенню і служить важливим внутрішнім регулятором здоров'я зубів.

Які продукти руйнують дитячі зуби

Стоматологи мають свій список дитячих продуктів, які вони просто ненавидять. Вони застряють в зубах, знижують рівень pH в роті, вбивають емаль. Якщо ваша дитина з'їла щось з цього списку, змусьте його відразу ж почистити зуби.