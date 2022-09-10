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Які продукти в Україні найбільше подорожчали в серпні, а які здешевшали

Фото: в Україні продовжують дорожчати продукти (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Продукти в Україні у зв'язку з інфляцією продовжують зростати в ціні.

У Держстаті повідомили, які товари найбільше подорожчали в серпні 2022 року.

Інфляція прискорилася

Так, в серпні 2022 року інфляція в Україні прискорилася до 23,8% в річному численні. У порівнянні з липнем інфляція склала 1,1%, а з початку року – 19,5%.

Які продукти подорожчали найбільше

Зазначається, що для споживача в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

Найбільше подорожчали яйця. Їх вартість підвищилася на 15,4%.

Ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої зросли на 6,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, одяг і взуття подешевшали на 2,0%.

Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5,0% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники - на 9,1%, Обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 1,2%.

Що подешевшало за місяць

Овочі в серпні подешевшали на 13,9%, на 0,3% – яловичина і соняшникова олія.

Паливо і мастила в останньому місяці літа подешевшали на 3,9%.

Як ми раніше писали, в Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти.

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Ціни на продукти