Які продукти потрібно обов'язково їсти в червні: тримайте список для походу на ринок

Молода картопля

Її можна варити, запікати та обсмажувати. І цей овоч дуже корисний, бо в ньому містяться вітаміни А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К і фолієва кислота. Така картопля можна комбінувати з іншими овочами або використовувати як гарнір.

Зелень

У червні на ринку дуже багато кропу, петрушки, зеленої цибулі, всі види салат, базилік, кінза, м'ята і щавель. Зелень прекрасно поєднується з усіма стравами, а особливо корисно на початку літа їсти свіжі салати - це просто скриня з вітамінами. А з щавлю можна зробити відмінний зелений борщ.

Полуниця, малина і суниця

Ранні ягоди дуже важливі для імунітету. Сезон у них невеликий, тому запасатися вітамінами потрібно в червні. І не забудьте заморозити або законсервувати пару баночок на зиму.

Морква і буряк

Вже до середини червня на ринках з'являться молода морква і буряк. Кількість вітамінів в цих овочах - величезна. Молоду солодку моркву можна навіть їсти сирої або робити з неї салат. А буряк відмінно підійде для свіжого літнього супу.

Цвітна капуста

Ця капуста низькокалорійна і містить величезну кількість корисних речовин: мінеральні солі, амінокислоти, вітаміни групи B, С, РР, Н, А ще кальцій, натрій, фосфор, залізо, магній, калій, фолієва кислота.

Цвітну капусту можна варити, тушкувати, смажити та запікати. Використовувати як гарнір, додавати в салат або їсти як окрему страву.

Редис

У редисці є калій, кальцій, фосфор, магній, залізо, вітаміни групи B, С і РР. А ще рибофлавін, тіамін і нікотинова кислота. Редис має жовчогінні, протинабрякові якості, покращує роботу серцево-судинної системи та шкіри. Використовують редис в основному в салатах.

Свіжий зелений горошок

Відмінне сечогінний засіб, який допомагає зняти біль в шлунку. Запобігає появі онкології, інфаркту і гіпертонії. В горошку є вітаміни А, В, С, РР, білок і клітковина. А ще він низькокалорійний і швидко готується. З нього роблять пюре, супи, додають сирим в салати та м'ясні страви.

Кабачок

Один з найлегших літніх овочів, а в сезон - ще й найдешевших. А кабачки - відмінне джерело антиоксидантів. Їх можна запікати, додавати до інших овочів, консервувати або ж робити з них прекрасну ікру.

Патисон

Якщо вам на ринку попадуться патисони - беріть обов'язково, оскільки в цьому овочі є калій, кальцій, фосфор, залізо, мідь, цинк, вітаміни групи B і Е.цей овоч дієтичний, він покращує обмін речовин, знижує ризик проблем з серцево-судинною системою, нирками та печінкою.