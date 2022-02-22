Які продукти не можна повторно заморожувати: вони перетворяться в небезпечну отруту

Розморожені продукти повторно відправляти в морозильну камеру не можна і про це знають практично всі кулінари з досвідом. Однак в будь-якому правилі є винятки.
Які продукти не можна повторно заморожувати, а які можна - читайте нижче.
При розморожуванні продуктів ризик появи шкідливих мікроорганізмів підвищується в рази. Наприклад, сальмонела розмножується при відтаванні дуже швидко.
А вся річ у тому, що при низьких температурах такі мікроорганізми гинуть не повністю, а тільки частково. І при підвищенні температури вони знову "прокидаються" і відновлюють життєдіяльність.
Страви, які ви приготували з розмороженого м'яса і провели термічну обробку - котлети, тефтелі, фрикадельки. При термічній обробці мікроорганізми гинуть.
Якщо ви з розморожених продуктів створили абсолютно нову страву і готували її при високих температурах – її можна заморозити. Це відноситься навіть до супів і овочів.
Ви можете заморозити повторно залишки страв, якщо вони були добре розігріті.
Наприклад, розморожені готові страви. Тобто, швидко розморозили та швидко розігріли, взяли частину й інше відразу ж знову заморозили.
Також фахівці рекомендують завжди перевіряти такі продукти на вигляд, консистенцію, смак і запах. Деякі продукти втрачають свої якості після заморозки та розморожування.
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