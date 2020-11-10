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Какие продукты могут увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта

Вторник 10 ноября 2020 07:26
Какие продукты могут увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта
Какие продукты вызывают инсульт и болезни сердца (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Специалисты считают, что средиземноморская диета – идеальна для здоровья сердца

Новые исследования показывают, что сладкие, обработанные, рафинированные продукты с большей вероятностью вызывают воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям и инсульту. Точно так же овощи, фрукты и более здоровые белки уменьшают воспаление, что приводит к улучшению здоровья. Об этом пишет медицинский журнал Health Line.

Лучше всего придерживаться чего-то похожего на средиземноморскую диету, избегая красного мяса, сладких напитков и термически обработанных продуктов. Здоровая диета в сочетании с физическими упражнениями снижает вероятность развития хронических заболеваний. Новое исследование подчеркивает важность этой медицинской мудрости.

Исследование, опубликованное в этом месяце в Журнале Американского колледжа кардиологии (JACC), показывает, что диета из продуктов, вызывающих воспаление в организме, связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Исследование проводилось в течение 32 лет с использованием данных 210 000 человек. Предыдущие исследования показали, что растительная диета, такая как средиземноморская, приводит к снижению риска воспаления.

"Воспалительный потенциал был значительно связан с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний. 20% исследуемой когорты, потреблявшие продукты, вызывающие воспаления, имели на 46% больше шансов иметь сердечные заболевания и на 28% - инсульт", - отметила она.

Ли указывает, что, хотя результаты были ясными, дальнейшие исследования могут помочь подтвердить связь между определенными продуктами питания и воспалением.

"Сказать никогда не есть эти продукты было бы невозможно, но попробуйте уменьшить их потребление или заменить их цельным зерном, растительными или другими полезными источниками белка, такими как рыба. Кроме того, увеличьте потребление листовых зеленых и темно-желтых овощей и фруктов", - добавила она.

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