Які продукти категорично не можна їсти на голодний шлунок

Які продукти не можна їсти на голодний шлунок і чому (ілюстративне фото: freepik.com)

Лікарі попереджають, що деякі корисні продукти натщесерце можуть завдати тільки шкоди

Всі знають, що порожній шлунок – найбільш уразливий. Наприклад, свіжий цитрусовий сік при регулярному вживанні натщесерце, може призвести до розвитку гастриту і навіть виразки. Однак одними цитрусовими список не обмежується. Для кожного продукту має бути свій час прийому. Які харчові продукти можуть завдати шкоди вашому організму при прийомі не голодний шлунок – читайте нижче.

Банани. Попри те, що банани несуть величезну користь для організму, натщесерце їх краще не їсти. Пов'язано це з тим, що магній, що міститься в цих фруктах у великій кількості, збільшує навантаження на серце. Цитрусові. Головна шкода вживання цитрусових на сніданок – підвищення рівня кислотності шлунка, що призводить до печії. В разі регулярного вживання апельсинів і лимонів на голодний шлунок, можлива поява алергії, гастриту і навіть виразки шлунка. Випічка на дріжджах. Дріжджі, які входять до складу хлібобулочних виробів, можуть стати причиною газоутворення в кишечнику. Солодощі. Підшлункова залоза не в змозі виробити необхідну кількість інсуліну при надлишку цукру, що може призвести до порушення кислотно-лужного балансу. Помідори. Дубильна кислота, що міститься в помідорах, при контакті з великою кількістю шлункового соку може призвести до утворення виразки. Огірки. З ранку, коли достатня кількість шлункового соку ще не виробилося, організм довго розщеплює кислоти, що входять в склад огірків. Через це може виникнути печія і дискомфорт в шлунку. Спеції. Гострі спеції дратують слизову і провокують надмірне вироблення шлункового соку, сприяючи розвитку хвороб шлунково-кишкового тракту. Газовані напої. Газовані напої також викликають подразнення слизової оболонки та погіршують місцевий кровообіг, через що їжа важче перетравлюється.

І тоді постає питання, що ж все-таки можна їсти натщесерце. Лікарі рекомендують починати ранок і вівсянки, яка обволікає слизову шлунка, захищаючи його від подразників. Другим претендентом на роль кращого сніданку є гречана каша, яка стимулює роботу травної системи та збагачує організм залізом, білком і вітамінами. Після них можна вживати практично будь-які продукти без особливої шкоди для організму.

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