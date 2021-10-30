Які предмети не можна тримати на кухні: накопичують негатив і виганяють щастя

Винні пробки та кришки

Не варто збирати пробки, якщо ви не збираєтеся створити з них витвір мистецтва. Якщо ви колекціонуєте їх на пам'ять - приберіть цю коробку з кухні. Енергетика пробок може вкрасти ваш спокій і викликати постійне роздратування.

Зіпсовані продукти

Регулярно переглядайте банки зі спеціями, ємності з крупами, консерви та закрутки. У великій кількості банок, пакетів і коробок можна не помітити псування продуктів. А крім шкоди здоров'ю, такі продукти можуть принести шкоду і вашому фінансовому благополуччю. Постарайтеся не накопичувати спеції та крупи в кількості, яке вам точно не потрібно. І постійно перевіряйте їх на наявність псування.

Пакети та упаковки

Звичка складати порожні коробки, упаковки та пакети на кухні – дуже шкодить енергетиці. Цей мотлох засмічує ваше приміщення і служить домом для мікробів, пилу і сміття. А ще – ці порожні речі просто крадуть ваше щастя і порушують гармонійний потік енергетичних потоків.

Контейнер

Контейнери щільно увійшли в наше життя, оскільки вони зручні для зберігання їжі, для обідів з собою на роботу або сніданків для дітей в школу. І такі контейнери накопичуються на наших кухнях вже майже так само, як і пакети. Не варто зберігати їх у великій кількості та намагайтеся перевіряти термін їх придатності частіше – вони довго не служать. Якщо кришка деформована, з'явилися подряпини й ви використовуєте контейнер більш як два роки – варто з ним розлучитися. Порожні старі контейнери теж здатні забирати позитивну енергетику.

Старий посуд

Не варто зберігати набір кришталю або обідній сервіз на 150 персон на кухні. Улюблена бабусина чашка може мати гарний вигляд на тлі книг в бібліотеці. А ось на кухні її тримати, якщо ви нею не користуєтеся, не варто. Битий, тріснутий або надбитий посуд повинен відразу відправлятися на смітник – такі предмети крадуть енергію і щастя.

Зламана техніка

Не тримайте на кухні техніку, яка зламана. Якщо ви хочете відремонтувати – віднесіть в майстерню або потримайте коробку в іншому приміщенні. На кухні така техніка накопичує негатив і заважає знайти щастя. Не варто тримати на кухні й техніку, яка в справному стані, але не використовується.

Ножа

На багатьох кухнях є спеціальні коробки зі старими та затупленими ножами. Такі предмети сильно притягують неприємності: порізи, удари, конфлікти з близькими. Ножі володіють потужною енергетикою і можуть швидко накопичити негатив і залучити в будинок нещастя.